Nadia Toffa sulla sua vita sentimentale: “Ho una sorta di compagno che mi sta accanto”

Nadia Toffa rivela: “Ho una sorta di compagno che mi sta accanto”.

A “Liberi tutti”, inserto del “Corriere della sera”, Nadia Toffa, che posa in versione fatina, parla della sua vita sentimentale. L’inviata de “Le Iene”, rivela che il suo cuore è tornato, finalmente a battere, nonostante la malattia:

“Ho una sorta di compagno. C’è una persona che mi sta accanto e che mi sopporta. Quando ci vediamo, ogni tanto, intrecciamo le mani e insceniamo un girotondo saltellante. Bambini Impazziti”.

Il nuovo amore di Nadia dovrebbe essere un affascinante uomo che si chiama Max. Con lui, la Toffa è stata protagonista di uno scatto che ha postato su Instagram lo scorso 14 Dicembre, quando, sul social, scriveva:

“Buongiorno amici carissimi…Ieri serata di chiacchiere e risate bellissima. Vi presento con chi….una delle persone più importanti della mia vita. E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? E’ tutto riduttivo. LUI E’ MAX. ‘MAX E’ MAX’. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c’è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì”.

Nadia Toffa: “Rivendico il diritto a parlare della malattia”

Intanto, la conduttrice continua la sua lotta contro il cancro:

“Rivendico il diritto di parlare apertamente di questa malattia. Non è esibizionismo o la voglia di credersi invincibile. Diritto a sentirsi umani. Il mio parlarne apertamente è per far sentire meno solo chi si trova nelle mie stesse condizioni”.

Maria Rita Gagliardi

