Ornella, clochard di 53 anni, muore di freddo nella sua auto. “Non voleva nessun aiuto, solo cibo”

Ornella, 53 anni, muore di freddo nella sua auto

Ornella Occhini, 53 anni, è la donna che è morta di freddo nella sua auto in provincia di Arezzo. Capelli bianchi, un volto che dimostrava più anni di quelli anagrafici, vestiti avvolti attorno come un sacco: chi la conosceva dice che camminava tutto il giorno, di paese in paese, fra Ponticino e Poggio del Drago, in provincia di Arezzo.

Ogni tanto si presentava alla Caritas del Paese, ritirava qualche pasto, era una donna silenziosa e riservata. Ora è morta, di una morte davvero orribile ed inaccettabile: congelata nella sua vecchia Fiat 600, che era diventata la sua casa. La sua vecchia Fiat parcheggiata a Poggio del Drago, dove la donna aveva scelto di vivere. Sì perché Ornella non voleva farsi aiutare: non aveva voluto accettare alcun aiuto.

Ornella aveva rifiutato di farsi aiutare

Il sindaco Simona Neri parla di “una perdita per la nostra comunità”. “La gente le voleva bene, le portava pasti per ristorarla, tanti le offrivano anche un riparo al caldo per la notte ma lei rifiutava sempre, non è mai stata disposta a rinunciare a quella vita errabonda”.

Ornella stessa non voleva essere aiutata, non voleva rinunciare alla sua vita. Il comune di residenza, Laterina Pergine, aveva cercato di mobilitare anche gli assistenti sociali, ma Ornella aveva sempre detto no. Non aveva mai voluto cambiare vita: con gentilezza, declinava l’offerta.

Così dormiva nella sua 600 all’ombra del leccio a Poggio del Drago. Per Natale aveva anche allestito un piccolo presepio in auto ed andava a Messa tutte le domeniche. Ornella è morta di freddo e con lei i suoi segreti: perché avesse deciso di vivere così, cosa le fosse capitato. Forse un trauma che l’ha portata a chiudere i rapporti col mondo esterno, forse una delusione, una crisi finanziaria. Ma ora Ornella non c’è più, e con lei i segreti della sua silenziosa, educata e misteriosa vita.