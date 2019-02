Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 Febbraio 2019: San Valentino agitato per l’Ariete e per la Bilancia

“Latte e Stelle”, la rubrica quotidiana dell’oroscopo di Paolo Fox in onda sulle frequenze radio di LatteMiele, si veste di San Valentino. Le stelle ci danno i consigli per vivere al meglio la giornata degli innamorati o per eventualmente rimandare i festeggiamenti, senza rovinare l’armonia con il partner.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete in questi giorni sta pensando all’amore, però è probabile che sia un po’ accigliato o perché manca qualcuno o perché una relazione magari, proprio in questa giornata, non è vivibile come si vorrebbe. Manca un regalino, un bacio. Cerchiamo di recuperare nel fine settimana. Se poi aspettiamo un recupero migliore allora sarà Marzo il mese della verità. Giovedì e venerdì sono giornate in cui potresti trovarti un po’ sotto pressione;

Toro. Il Toro ha un grande desiderio che vuole realizzare, ma attenzione: voglio essere chiaro. Se noi amiamo una persona che non ci guarda, che non ci fila, o che magari ci fila a metà nel senso che a volte è contenta di incontrarci però poi non ci cerca se noi ci allontaniamo, è inutile insistere. Anche se arriva l’oroscopo migliore del mondo quella situazione resta gelata. Allora, Toro: date retta all’amore ma un amore che è bello da vivere, un amore a due, ecco, non solo nel desiderio di uno dei due. Il fatto che ci sia questo Urano alle porte indica proprio una sorta di modifica della propria esistenza. Gli americani la chiamano life style, stile di vita, quindi potresti anche iniziare a fare delle cose nuove; sport, dedicarti a qualcosa di piacevole che non hai mai fatto prima, avere più tempo per te. Ecco, questo forse è un lusso che qualcuno non si è potuto permettere ma che ora dovrebbe permettersi;

Gemelli. Per i Gemelli torna un po’ di sorriso. Quando un Gemelli ha dei piccoli o grandi problemi riempie, farcisce, la sua giornata di eventi così non deve pensare. Solo che a volte queste situazioni irrisolte si accumulano, formano una montagna e poi scalarla- questa montagna- è difficile. Non tutti a Gennaio hanno chiuso una storia. Molti si sono trovati fortemente in imbarazzo e hanno chiesto anche un po’ di aiuto al partner. Troppe cose da gestire, troppe cose da fare. Ci vuole un po’ di tranquillità;

Cancro. Il Cancro deve essere un pochino più tranquillo, soprattutto a livello sentimentale. Come ho spiegato anche ieri, viviamo una situazione un po’ particolare. I Cancro si trovano a metà tra coloro che sono sospesi, perché anche chi ha una bella storia forse vorrebbe sentirsi più coinvolto ma a volte è il lavoro che allontana. Dedichiamo il giusto tempo al lavoro ma non viviamo per lavorare. Lo dico perché gli anni passano e poi ci si rende conto, ad un certo punto, di aver sprecato tanto tempo. Contano le relazioni, soprattutto per un segno zodiacale come il Cancro che, secondo la tradizione astrologica, addirittura rappresenta il matrimonio, quindi la convivenza, il legame fisso. Potresti incontrare una persona che ti dichiara amore ma adesso tu sei un po’ scettico. Se poi hai lasciato qualcuno, c’è stata una divergenza di recente, ancora di più;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve primeggiare. È bello vedere un Leone vincente, soprattutto i Leone che sono intelligenti, cioè quelli che ascoltano gli altri, non sono arroganti: sono le persone più interessanti da frequentare, quelle che ti spingono anche all’azione però rispettando il tuo io. Ecco, credo che molti rispetto all’anno scorso abbiano le idee più chiare anche in amore. Chi ti ha fatto soffrire è dimenticato o semmai puoi avere, così, dentro di te un pizzico di rancore, ma il Leone poi è troppo generoso, è troppo chiaro, troppo solare per pensare di attuare delle vendette. La miglior vendetta è il disprezzo, diceva qualcuno, o comunque il distacco. Ricordiamo che Giove sarà favorevole fino a Novembre per le novità di lavoro;

Vergine. La Vergine ha un buon San Valentino e se così non fosse allora bisogna chiedersi perché non ci sono delle relazioni. Non chiuderti, apriti: lo dico sempre. Ma io spero che nella maggioranza dei casi questo sia un San Valentino da festeggiare. Sembrerebbe che tu abbia addosso solo un po’ troppa stanchezza, forse perché ti sei dato troppo da fare. D’altronde questo è un anno, lo dissi all’inizio, che per molti Vergine sarà da vincitori, o comunque si potrà veramente fare tanto di più, e soprattutto entro Maggio-Giugno avere delle conferme;

Bilancia. Questo San Valentino funziona a metà. O una persona è lontana o magari ti saresti aspettato un bacetto in più. Speriamo che nessuno si dimentichi che oggi è San Valentino. Dimenticarsi di una festa così importante, se non altro a livello simbolico, con un Bilancia significa perderlo perché poi la Bilancia, sotto un certo punto di vista, è un po’ formale. Detesta gli inutili manierismi, d’accordo, però insomma è la festa dell’amore. Mi vuoi regalare un fiore? Mi vuoi fare una telefonata? Quindi attenzione. Io a questo punto l’oroscopo lo farei più che altro a chi sta con un Bilancia: oggi fatevi sentire;

Scorpione. Lo Scorpione, nonostante le piccole afflizioni che ci sono nel lavoro, in questi giorni sta cercando di stare sereno. Ma si può restare sereni quando si ha un animo costantemente in subbuglio? Lo so che la vita a volte ci offre delle prove, però se sei proprio tu a cercarle! Mi raccomando, un nuovo amore può cancellare una delusione del passato, una relazione finita può essere sostituita, ma anche per il lavoro: se ci sono delle ombre all’orizzonte, se ci sono dei cambiamenti, voci di corridoio che dicono che tutto si modificherà, tu stai tranquillo perché alla fine cadi in piedi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario è un giorno che nasce con qualche piccolo dubbio e allora non vorrei che fosse un dubbio tra due storie, tra passato e presente. Per fortuna questa giornata migliora. San Valentino utile anche per regalarsi qualche ora più importante, più gratificante, accanto ad una persona di riferimento. Giove nel segno fino a Novembre indica la possibilità di fare grandi cose. In questo sei in buona compagnia, se poi frequenti Leone e Ariete ancora di più;

Capricorno. Il Capricorno non vuole ripetersi e allora cercherà qualcosa di originale per festeggiare questo San Valentino. Un evento a sorpresa, una telefonata inattesa, o semplicemente una serata particolare. Per vari motivi potresti concludere questa giornata, però, con un lieve disappunto che sarà superato da venerdì il consiglio? Se oggi non si riesce a festeggiare la festa dell’amore, rimanda tutto a sabato e domenica;

Acquario. L’Acquario deve agire con un po’ di prudenza. Sappiamo che le feste comandate non piacciono al nostro Acquario e allora potresti fingere di dimenticarti che oggi è San Valentino oppure ricordartene però con qualche momento di noia, ecco, da superare. È probabile che ci sia una forte stanchezza maturata nell’ambito del lavoro, per le cose che hai fatto di recente, quindi credo che negli ultimi mesi tu abbia maturato anche una certa agitazione che non deve diventare ribellione inutile. Ribellati con le persone con cui è giusto ribellarsi ma non fare di tutta l’erba un fascio;

Pesci. Questa Luna dissonante dice che è una strana festa di San Valentino: che forse è ricca di ricordi, poi se sei single da poco ancora di più. È il caso di mettere ordine nella tua vita. Nel weekend ci saranno giornate intense, quindi come ho fatto anche con altri segni ripeto: se questo San Valentino non dà tempo per amare rimanda tutto al weekend. Occasioni e incontri da valutare come favorevoli, però, li regala Venere. Venere che continua ad essere importante per il tuo segno e lo sarà anche nel futuro.

