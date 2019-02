Riassunto puntata Uomini e Donne 14 febbraio 2019: ultime due esterne per Lorenzo, Luigi attratto da Valentina

Riassunto puntata Uomini e Donne: ecco cosa è successo nella puntata di San Valentino

Anche oggi 14 febbraio 2019 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Proveremo a farvi un riassunto delle vicende che hanno interessato i tronisti questa settimana. Teresa Langella è assente, poiché impegnata nella registrazione della scelta in villa. La puntata di San Valentino si apre con l’annuncio di un nuovo tronista, Andrea Zelletta, accompagnato dal suo video di presentazione. L’argomento successivo è il trono di Lorenzo che ha trascorso le sue ultime due esterne con Claudia e Giulia, prima di annunciare di esser pronto per fare la sua scelta. Lorenzo ha fatto un’esterna molto divertente con Claudia, e non sono scappate nemmeno le battute volgarmente divertenti che tanto piacciono a lui. Dopo un siparietto che riesce a far ridere tutto lo studio, i due hanno un piccolo confronto a cui è seguito un bacio.

Giulia organizza un’esterna molto romantica per il tronista, con l’intenzione di non avere rimpianti. Tappezza una stanza con le loro foto ed una composizione di lettere a formare la scritta “Vuoi essere la mia felicità?”. Anche con lei parte il bacio. Claudia appare rassegnata, Lorenzo la sprona a dimostrargli di più. Si passa al trono di Luigi Mastroianni che, dopo la scorsa puntata, ha avuto un’accesa discussione con Irene Capuano. La corteggiatrice spiega le ragioni per cui vorrebbe andare via, Luigi ammette che la ragazza gli piace tanto e di aver sbagliato troppo con lei. Irene, dal canto suo, entra in macchina e lascia il tronista con un pugno di mosche in mano e per giunta sotto la pioggia. Si passa all’esterna con Giorgia Iarrera con la quale, secondo Gianni Sperti, c’è tanta tenerezza ma non la passione che serve in un rapporto. La corteggiatrice afferma che può arrivare anche dopo. Tutt’altra storia l’esterna con Valentina Galli, con la quale la passione è sotto gli occhi di tutti, tanto che Luigi dice di essere più attratto da lei.