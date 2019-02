The Voice of Italy 2019: Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan nuovi giudici?

Sfera Ebbasta, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan sono i nuovi giudici di “The Voice of Italy”?

Tra qualche settimana, su Raidue, andrà ufficialmente in onda la sesta edizione di “The Voice of Italy”, condotta da Simona Ventura (la conduttrice ha lasciato Mediaset per approdare in Rai e condurre il talent show). I casting per trovare le voci che faranno parte del programma, in veste di concorrenti, sono già in corso ed anche per quanto riguarda la giuria, che avrà il compito di scegliere i concorrenti della gara musicale, iniziano a circolare le prime voci.

I quattro nuovi giudici di “The Voice of Italy”

Nelle scorse settimane, è stato svelato che a sedere su una delle poltrone rosse del talent sarà Morgan, già giudice di “X Factor” per diverse edizioni. Ebbene, la sua presenza sembra essere confermata. Insieme a lui, secondo quanto rivelato in esclusiva da “Tvblog”, dovrebbero esserci anche il trapper Sfera Ebbasta e la spumeggiante Elettra Lamborghini. Infine, secondo quanto rivelato da “Trashitaliano”, dovrebbe essere giudice di “The Voice” anche Guè Pequeno, reduce, al “Festival di Sanremo”, dal duetto con Mahmood sulle note di “Soldi”, canzone vincitrice della kermesse.

La notizia che vi riportiamo, ad ora, non è stata ancora ufficialmente confermata dalla produzione di “The Voice”, nè dai diretti interessati. Aspettiamo, come sempre, di saperne di più.

Maria Rita Gagliardi

