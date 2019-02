Accuse infondate di tradimenti in casa Inter: Icardi e Brozovic contro Corona

In un momento delicato per Mauro Icardi spuntano accuse infondate di tradimenti in casa Inter: Icardi e Brozovic contro Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona è stato denunciato dall’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi e dal compagno di squadra Marcelo Brozovic. In un momento delicato della storia del calciatore argentino all’Inter, infatti, è stato pubblicato un articolo sul ‘Corona Magazine‘ in cui vengono mosse accuse infondate ai danni di Marcelo Brozovic, reo, secondo quanto scritto nel pezzo, di avere una relazione segreta con la moglie del campione argentino:

“Wanda Nara ha tradito Mauro Icardi con il suo compagno Marcelo Brozovic, nonostante la loro relazione apparentemente modello e consolidata, con tanto di figli a loro carico. Infatti l’ultimo dell’anno, dopo che Wanda e Brozovic avevo già avuto rapporti molto intimi, lei gli ha mandato nuovi messaggi e nuove foto piccanti via messaggio. I due si sono visti giorni dopo, sempre all’insaputa di Icardi, e hanno avuto altri incontri fra di loro in cui noi abbiamo la certezza che si siano consumati ancora altri tradimenti”.

Nell’articolo viene sostenuto anche che Mauro avrebbe scoperto la relazione ed avrebbe aggredito il compagno di squadra negli spogliatoi. Una faida che avrebbe spaccato lo spogliatoio in due fazioni opposte, aggiungendo ulteriori tensioni tra i calciatori nerazzurri.

Brozovic e Icardi denunciano Corona: “Notizia falsa e gravemente diffamante”

Nel pezzo si legge che la notizia viene data in esclusiva da ‘Corona Magazine’ perché è “l’unico giornale che non si fa problemi a darvi notizie che gli altri non vi darebbero!”. In realtà questa voce sul presunto tradimento di Wanda con Brozovic era uscita lo scorso anno più o meno in questo periodo, così come il presunto litigio tra i due calciatori. Già in quella occasione i diretti interessati hanno prontamente negato le voci e Wanda ha denunciato chi le ha messe in giro.

In questo caso a denunciare sono Brozovic e Icardi, che accusano il giornale scandalistico di Corona di aver fornito una notizia falsa e avere gravemente diffamato l’onorabilità delle persone coinvolte, ecco quanto si legge in una nota pubblicata dal legale di Brozovic:

“La notizia oltre a essere falsa è gravemente diffamante per il contento dell’articolo che mette in dubbio la moralità e l’immagine del calciatore, accusandolo ingiustamente di atteggiamenti e comportamenti mai attuati: con il tentativo di minare la sua posizione personale nonché di calciatore nei confronti della società di appartenenza, dei tifosi e di tutti i lettori; posizione che Brozovic ha invece sempre rispettato. Tale diffamazione non rappresenta in alcun modo la verità. Il signor Brozovic, pertanto, ha già dato incarico al proprio avvocato di agire sia in sede civile che in sede penale nei confronti del predetto giornale web e del suo diretto responsabile”.

Dato il precedente dello scorso anno (non l’unico ai danni della coppia e della soubrette argentina) pare evidente che la notizia “esclusiva”(che potete leggere qui per intero) di Corona non sia altro che un tentativo di sfruttare il recente sviluppo calcistico tra Icardi e l’Inter per ottenere visibilità con una notizia riciclata e tratta da voci di corridoio di cui non sia hanno conferme.