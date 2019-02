Alessandra Amoroso sulle sue nozze: “Non mi sposo entro l’anno”

Alessandra Amoroso smentisce le nozze entro l’anno.

Reduce dall’ospitata al 69simo “Festival di Sanremo”, durante la quale ha festeggiato i dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso, ieri, è stata la protagonista dell’“Alessandra Amoroso Day” a Rai Radio 2. La cantante salentina, vincitrice di “Amici”, ha tenuto un concerto per “Radio 2 Live” ed è stata intervistata durante i programmi radiofonici “Radio 2 Social Club” e “La versione delle due”.

Felicemente fidanzata con Stefano Settepani, l’interprete di “Immobile” ha fatto sapere che non convolerà a giuste nozze con il compagno, entro l’anno: “No, non è questo l’anno in cui mi sposerò”.

Parlando di San Valentino, ricorrenza festeggiata ieri da tutti gli innamorati, ha raccontato:

“Non è che ho avuto questo mare di fidanzati, quindi, per me, San Valentino è stato sempre con le amiche, anche se erano fidanzate, io le volevo con me…”.

In barba al femminismo, Alessandra ha rivelato un particolare curioso, riguardante la sua quotidianità: si sente donna quando fa le pulizie:

“Io mi rilasso quando faccio le pulizie. Quando finisco le pulizie è un momento di puro orgoglio: mi sento viva, mi sento donna, mi sento realizzata, ognuno c’ha le sue, a me piace molto. Nessuno potrebbe pulire casa al posto mio”.

Alessandra Amoroso: “Ricevo critiche da tante donne”

Infine, la giovane artista ha commentato le critiche che le sono piovute addosso, per la sua partecipazione all’ultimo Festival, come superospite:

“C’è sempre qualcuno che deve dire la sua, non capendo che dall’altra parte c’è una persona che ci può restare male. Quando una persona è felice tutti scappano via, nessuno può essere felice per te. Lino Banfi all’Unesco? La polemica c’è sempre, nel bene o nel male. Come dico sempre nessuno può essere felice per l’altro, c’è sempre molta invidia. Mi rendo conto che tanti parlano a sproposito per acchiappare il like. Le donne sono a volte le prime, nonostante si parli di solidarietà tra donne: a volte vedo donne a criticare che potrebbero essere mia madre. E’ difficile trovare una donna che sia veramente dalla tua parte, e questo mi dispiace tanto. Ci sono campagne proprio per le cose che stanno succedendo, invece di essere solidali tra di noi, ci ammazziamo”.

Maria Rita Gagliardi

