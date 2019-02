Meghan Markle ed il principe Harry hanno trascorso San Valentino insieme: cena a lume di candela per la coppia

Meghan Markle e il principe Harry hanno trascorso il giorno di San Valentino insieme.

Come vi avevamo raccontato in questo post, Meghan Markle ed il principe Harry erano destinati a trascorrere il loro primo san Valentino, da marito e moglie, separati. Una visita ufficiale alla Base della Marina Militare Reale, nel Circolo Polare Artico, per celebrare i 50 anni dell’Exercise Clockwork, un tipo di addestramento speciale a cui sono sottoposti i membri delle forze armate della regina, avrebbe costretto il figlio di Lady Diana ed il principe Carlo a stare lontano dalla consorte e, sul loro amore, hanno iniziato ad aleggiare voci di una presunta crisi.

In realtà, la coppia, che, in barba alle malelingue, in pubblico si è sempre mostrata affiatata ed innamorata, ha trascorso insieme la giornata di ieri. Harry si è recato presso la base militare in Norvegia, in prossimità del Circolo Polare Artico, dove, per celebrare il giorno degli innamorati, i militari gli hanno fatto trovare una bellissima sorpresa, tappezzando le pareti con delle foto del suo matrimonio con la duchessa del Sussex, oltre che del loro primo viaggio insieme. Il principe è rimasto molto colpito dal gesto, tanto da chiedere ai militari se loro avessero inviato dei regali alle mogli.

Cena a lume di candela per la coppia

Rispettato l’impegno ufficiale, Harry è volato in tutta fretta a Kensington Cottage, per correre da sua moglie, per una cena a lume di candela. Ah, l’amour…

Maria Rita Gagliardi

