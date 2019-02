Michael Schumacher dalla Svizzera a Maiorca: svelate le immagini di dove vive l’ex campione

Michael Schumacher sarebbe stato trasferito dalla Svizzera a Maiorca: dei quotidiani tedeschi hanno pubblicato delle foto dell’abitazione.

Abbiamo parlato diverse volte delle condizioni di salute di Michael Schumacher, constatando come dal giorno dell’incidente ad oggi siano giunte pochissime informazioni sull’evoluzione del quadro clinico dell’amatissimo campione tedesco. La famiglia d’altronde ha richiesto espressamente alla stampa di non disturbare la privacy dell’ex pilota della Ferrari per permettergli di vivere in serenità.

Di recente, però, la famiglia ha fatto qualche concessione, prima pubblicando un’intervista che il campione tedesco aveva rilasciato poco prima dell’incidente in montagna, quindi con alcune dichiarazioni in occasione del 50° compleanno di Michael il 3 gennaio scorso, in cui venivano ringraziati i tifosi per l’affetto mostrato in questi anni.

Il trasferimento di Michael Schumacher a Maiorca

Di poche ore fa la notizia che il campione tedesco non si troverebbe più nella sua villa con vista sul lago di Ginevra. A comunicarla è il giornale tedesco ‘Bunte‘, già autore della notizia secondo cui Michael non sarebbe più costretto a stare a letto (poi smentita in sede processuale). Secondo il quotidiano tedesco Schumi sarebbe stato trasportato a Maiorca, in una villa precedentemente appartenuta a Florentino Perez, il 20 dicembre scorso con un elicottero della Heli Alps. Nell’isola il campione avrebbe passato le vacanze di Natale, il capodanno ed il suo compleanno con la famiglia.

D’altronde la presenza dei figli in Spagna era già stata testimoniata da un selfie che un certo Salvatore (proprietario di un locale nella località ispanica) si era scattato con loro e che, a detta sua, risalirebbe al 3 gennaio scorso. Se così fosse è difficile immaginare che i due ragazzi abbiano passato il giorno del compleanno del padre in un Paese diverso. Al momento però non esistono conferme da parte dell’entourage del campione, ma solo immagini dall’alto della villa in cui si vedono un’infermiera ed una guardia del corpo.