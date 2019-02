Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 Febbraio 2019: incontri dal passato per il Leone, nuove storie per lo Scorpione

Venerdì 15 Febbraio 2019. Penultimo appuntamento di questa settimana con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox in onda ogni giorno su LatteMiele. Scopriamo cosa ci raccontano le stelle passato il fatidico giorno dedicato a tutti gli innamorati.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stiamo per avvicinarci ad un fine settimana che dovrebbe metterti in guardia da ogni tipo di agitazione. Le acque sono mosse? Non è un caso perché da qualche tempo, anche a livello sentimentale, ci sono troppi compromessi da seguire. Le giornate del 9 e del 10 sono state un po’ polemiche: chi ha discusso in quei giorni deve cercare, tra oggi e domani, di non ripetere le esperienze negative. Bisogna mettere in chiaro alcune situazioni poco comprensibili;

Toro. Il Toro ha un grande desiderio che può realizzare, ma attenzione: voglio essere chiaro. Se noi amiamo una persona che non ci guarda, che non ci fila, o che magari ci fila a metà nel senso che a volte è contenta di incontrarci però poi non ci cerca se noi ci allontaniamo, è inutile insistere. Anche se arriva l’oroscopo migliore del mondo quella situazione resta gelata. Allora, Toro: date retta all’amore ma un amore che è bello da vivere, un amore a due, ecco, non solo nel desiderio di uno dei due. Il fatto che ci sia questo Urano alle porte indica proprio una sorta di modifica della propria esistenza. Gli americani la chiamano life style, stile di vita, quindi potresti anche iniziare a fare delle cose nuove; sport, dedicarti a qualcosa di piacevole che non hai mai fatto prima, avere più tempo per te. Ecco, questo forse è un lusso che qualcuno non si è potuto permettere ma che ora dovrebbe permettersi; (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Gemelli. Questo weekend avresti bisogno di una boccata d’aria, di ossigeno, perché dopo un periodo di tensioni (per qualcuno, addirittura, un Gennaio di malesseri fisici) è normale desiderare proprio un grande ritorno in scena ma anche un po’ di tranquillità. C’è anche chi a Gennaio ha pagato a livello fisico lo scotto di tutta questa agitazione interiore. Meglio prediligere l’amore che può tornare protagonista entro domenica. Giornate interessanti e sarà possibile dare la forza che hai, che puoi trovare anche negli altri. Comunicazioni favorite:

Cancro. Il Cancro ha un fine settimana in crescita perché la Luna sarà nel segno sabato e domenica. Dovrebbe essere la settimana degli innamorati ma in qualche caso c’è stata confusione, o forse non c’è stata la possibilità di stare accanto ad una persona amata quanto tempo si sarebbe voluto. Recuperiamo tempo per amare in questo weekend perché le stelle sono più intriganti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone vive un weekend particolare che alimenta le relazioni: amicizie, incontri piacevoli. Poi in questi giorni qualcuno avrà la fortuna di incontrare delle persone che non sentiva da tempo oppure avrà anche la gioia di aver dimenticato i tristi trascorsi che hanno creato grandi disagi. Dunque, il peggio è passato, il meglio è in arrivo. Apri le braccia al destino;

Vergine. La Vergine, nonostante un po’ di agitazione al mattino, in questo venerdì non sta male, anzi weekend direi interessante, utile per risolvere i piccoli problemi familiari, per cercare di dare spazio anche a qualcosa di bello. Marte ha iniziato un transito costruttivo. Amori con persone diverse per età, cultura, nascita, ambienti particolari da frequentare. Non è escluso che nasca un sentimento anche in questi giorni. Uscite dal guscio se siete rimasti troppo tempo chiusi in voi stessi;

Bilancia. Ritrovare un po’ di energia è importante, sabato e domenica però avremo delle stelle un po’ pepate. D’altronde, l’ho spiegato: Febbraio non è che sia un mese proprio semplice per i sentimenti. Poi nei rapporti con Ariete, Cancro, ci possono essere state anche delle perplessità. Tu sei una persona molto formale, comunque ci tieni a mantenere un certo accordo con tutti. Adesso non è che tutti i Bilancia sono manierosi, dicono “grazie”, “buongiorno”, “buonasera”, ad ogni occasione. Molti fanno così, però anche quelli più sintetici sono seccati se pensano ci sia qualcuno che rema contro. Tu avresti bisogno di avere attorno delle persone che ti vogliono bene. Quando senti qualche attrito, quando senti che potenzialmente possono nascere delle divergenze, eviti di discutere. Solo che questo atteggiamento può procurare dei disagi perché se non chiarisci bene come la pensi gli altri possono approfittarsene;

Scorpione. Lo Scorpione, tra venerdì e domenica, dovrebbe impegnare il tempo per recuperare quello che magari non è stato possibile vivere nella giornata di San Valentino. Ma chi è solo ora può finalmente ripartire, chi ha avuto una separazione nel 2018 può anche vivere una relazione importante. Tu sei sempre un po’ diffidente: questo per natura, figuriamoci poi dopo una cantonata. Con una persona Leone o Pesci può esserci stata un’incomprensione ma c’è tanto da fare, da superare, da vivere.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario, negli ultimi tempi, se ha fatto delle scelte di lavoro non ha sbagliato. Sì, perché a breve molte situazioni saranno più facili da gestire. Perché ogni tanto non ti do il massimo della valutazione? Perché tutto quello che hai in mente di fare, tutto quello che hai in mente di programmare, ogni volta conosce un ostacolo: c’è quello che è contro di te, o c’è un capo che ti frena, o c’è il partner che dice “Non si fa”. Devi tornare in gioco. Devi rilanciare un sentimento e questo è il periodo giusto per farlo;

Capricorno. Al Capricorno voglio dare veramente tanto coraggio. Insomma, non ne hai di bisogno, tu sei una persona forte: semmai sei proprio tu che dovresti dare coraggio agli altri, però accetta questo mio invito a vedere quantomeno la vita in maniera più determinata. Spesso, infatti, prepari a tavolino le scelte migliori, le strategie più importanti, ma ti fermi, pensi “Aspetto un giorno”, “Aspetto due giorni, una settimana e poi agisco”. Ecco, basta con le attese: è tempo di agire. Un’azione che può essere aiutata dall’ottimo transito di Saturno e anche di Marte;

Acquario. L’Acquario parte bene in questo venerdì, poi sabato e domenica ci sarà qualche pensiero di troppo. Non è detto che ci sia una crisi con il partner ma magari è probabile che ci sia un importante progetto che vorresti attuare, un trasferimento, un cambiamento. Guardate che l’Acquario è pronto a tutto, eh. Gli Acquario covano sotto la cenere. Quelli che non sopportano più una condizione quest’anno, finalmente, diranno basta e quando un Acquario dice basta non è che sta lì a cercare delle mediazioni. No, no. Butta all’aria tutto e riparte. Solitamente, è bravo. Dicevo ieri che come secondo governatore l’Acquario ha Saturno, che è un pianeta che porta responsabilità, quindi non fa male a nessuno però l’Acquario dice “Senti, tieniti tutto, non mi importa nulla, non voglio più sapere niente di tutto ciò basta che mi lasciate in pace. Saldo tutti i miei debiti ma lasciatemi libero”. Ecco, questo tema della libertà per l’Acquario è importante. Lo sarà ancora di più nelle prossime settimane. Libertà, che non vuol dire fare tutto quello che uno vuole ma semplicemente avere degli spazi per se stessi. L’Acquario che ha condizionato la propria vita negli ultimi mesi, al lavoro magari (semplicemente ha destinato troppo tempo all’ambizione anziché alla passione), può pentirsi di ciò che ha fatto o quantomeno, in questi giorni, se è poco sereno è giusto che si dia una spiegazione in questo senso, che capisca che forse alcune strade non sono più percorribili e bisogna recuperare un po’ di sentimento;

Pesci. Ecco un weekend che parla di emozioni trovate e ritrovate. Nella vita di un segno come il tuo non può mancare un grande amore. Hai ancora di più bisogno di tornare a vivere vibrazioni speciali. Questo sabato e domenica non solo sono giornate di recupero perché mi piacciono, sono intense, ma anche perché possono farti venire in mente delle idee importanti. Cautela con le cause, con le questioni legali. Sono stelle buone ma devi essere cauto in tutte le tue risposte, magari fatti consigliare bene.

Maria Mento