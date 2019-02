Riassunto puntata Uomini e Donne 15 febbraio 2019: Luigi sempre più attratto da Valentina, Ivan è deluso dalle sue corteggiatrici

Uomini e Donne 15 febbraio 2019: Luigi esce anche con Valentina

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Proveremo a farvi il riassunto delle vicende che hanno interessato i tronisti, ed i corteggiatori, durante la puntata trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. L’inizio della puntata è dedicato al riassunto della puntata di ieri in cui, nella parte finale, si parlava di Giorgia. Gianni Sperti afferma che tra lei e Luigi vede solo tanta tenerezza, e non attrazione, e la pensa così anche Giulia Cavaglià che interviene e dice la sua. La ragazza pensa che la corteggiatrice del Mastroianni rimarrà male dall’esito di quest’esperienza, Luigi è visibilmente in difficoltà e non conferma, ma anzi afferma che lei gli piace ma che deve conoscerla meglio. Viene mostrata l’esterna con Valentina: i due ragazzi trascorrono il pomeriggio insieme a casa di lei, poi vanno al mare. Parlano, si abbracciano e sembrano non volersi staccare. Tra i due c’è molta complicità, e l’attrazione è sotto gli occhi di tutti.

In studio si commenta il fatto che Luigi inizialmente aveva espresso il desiderio di avere accanto a sé una ragazza semplice. Giorgia contesta il fatto che Valentina non corrisponde esattamente a questa descrizione, soprattutto per via delle sue foto su Instagram. Si passa al trono di Ivan che è rimasto male perché, nel giorno del suo compleanno, le sue corteggiatrici non lo hanno pensato neanche con un messaggio. Solo con Silvia ha trascorso una bella esterna, ed infatti sembra molto contento. Natalia e Sonia spiegano le loro ragioni, che però il tronista non le accetta. Natalia in particolare viene molto attaccata, ed in seguito alle parole pesanti utilizzate dal Ivan nei suoi confronti, decide di andare via ma il nuovo tronista Andrea Zelletta la ferma dicendosi interessato a lei. Successivamente i due ballano e per Ivan scende una nuova ragazza, che ha conosciuto in un bar proprio la sera del suo compleanno.