Sanremo Young 2019: chi sono i concorrenti del talent show in onda su Raiuno

Va in onda da stasera, alle 21:25 su Raiuno, la seconda edizione di “Sanremo Young”, condotta da Antonella Clerici, con la partecipazione, per quanto concerna la puntata odierna, di John Travolta. Ragazzi dai 14 ai 17 anni affronteranno una gara ad eliminazione che li vedrà interpretare i più grandi successi dalle passate edizioni del “Festival della Canzone italiana”, con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi. In questa prima serata, dal titolo “Dentro o Fuori”, ad esibirsi saranno venti cantanti scelti, tra più di mille, dalla Commissione Artistica, in dieci sfide a duello votate solo dall’Academy, una giuria composta da dieci giurati, volti del mondo della musica e dello spettacolo (qui vi abbiamo svelato i nomi della giuria). In caso di parità, nella votazione dell’Academy sarà determinante il voto del Direttore d’Orchestra, Maestro Diego Basso. Verranno così determinati i dieci cantanti eliminati e i dieci che passeranno alla seconda puntata. Nelle serate successive, i giovani talenti si esibiranno soli, in gruppo o in duetto con ospiti e la classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto.

I concorrenti di “Sanremo Young”

Ma chi sono i 20 concorrenti di “Sanremo Young 2019”?

Antonio Vaglica

Aurora

Beatrice Zoco

Clara Palmeri

Eden

Giovanna Camastra

Giovanna Perna

Giuseppe Ciccarese

Halien

Ilenia Cafagno

Kimono

Laura

Leo Bono

Leo Cabid

Luigi Cascio

Marco Vinci

Maria Grazia Aschei

Maxi Urban

Michele Braganti

Tecla Insolia

Ospite della puntata di stasera che, come tutte le altre, andrà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo, è Mahmood, vincitore dell’ultimo “Festival di Sanremo” con il brano “Soldi”. Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Raiuno, con “Sanremo Young”.

Maria Rita Gagliardi

