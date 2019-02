Tragico schianto tra due auto nei pressi dell’aeroporto: mezzi distrutti, un morto

Grave incidente sulla superstrada per Malpensa, due auto si sono scontrate. Un morto e traffico in tilt per ore.

Terribile incidente stradale quello avvenuto nel pomeriggio del 15 febbraio su una nota superstrada. E’ accaduto in Lombardia, nel tratto della statale 336 che conduce all’aeroporto di Malpensa, proprio nel tratto compreso tra il terminal uno dello scalo che serve le province di Milano e Varese ed il comune di Somma Lombardo.

Incidente vicino a Malpensa, la dinamica

Intorno alle 15 due auto si sono scontrate, ed a farne le spese è stata una persona che si trovava a bordo di uno dei due mezzi, deceduta sul posto mentre un’altra ha riportato diverse ferite. Nell’impatto ad avere la peggio è stata la Fiat Punto, ridotta ad un cumulo di lamiere in seguito alla violenza dello schianto, rimanendo poi ferma nella corsia di emergenza della superstrada di Malpensa; il secondo mezzo è invece finito in testacoda a diversi metri di distanza dal punto del sinistro stradale. Oltre a tre ambulanze ed un’automedica, sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.

Il conducente di un’auto è morto

I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di uno dei due automobilisti; vivo invece il secondo conducente, un 46enne, trasportato in codice giallo nel più vicino ospedale. Il traffico ne ha pesantemente risentito: trattandosi di un tratto stradale prossimo all’aeroporto e dunque molto frequentato, si sono immediatamente formate lunghe code nei pressi del terminal delle partenze.