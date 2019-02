Atalanta-Milan di oggi in diretta streaming: no Rojadirecta, link DAZN

Stasera alle 20:30 all’Atleta Azzurri d’Italia importante match per la corsa alla Champions League: scenderanno in campo i padroni di casa dell’Atalanta contro il Milan di Piatek e Paqueta.

Sono proprio i due acquisti di gennaio, il polacco e il brasiliano, i simboli di questa squadra in netta crescita, attualmente al quarto posto in Serie A.

Ad un punto di distanta i nerazzurri bergamaschi del maestro Gasperini, a quota 38 punti (13 dei quali giunti nelle ultimi cinque gare).

Di seguito le immagini del match giocato a Bergamo durante la scorsa stagione, terminato 1-1:

Streaming Atalanta-Milan, no Rojadirecta

