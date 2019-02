Chi è Andrea Roncato: età, biografia e curiosità

Tutto su Andrea Roncato, ospite della puntata odierna di “Verissimo”.

Andrea Roncato è nato a San Lazzaro di Savena, il 7 Marzo 1947. Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, ha anche conseguito l’esame di licenza di solfeggio al Conservatorio. Ha partecipato a vari corsi di recitazione, sia in Italia sia negli Stati Uniti. Ha dato vita, con Gigi Sammarchi, al duo Gigi e Andrea, che, dopo alcune apparizioni televisive, divenne una delle coppie più conosciute del cinema italiano, soprattutto per il loro stile scanzonato e irriverente. Con l’amico e collega è stato anche, negli anni Ottanta, testimonial per la Agip Petroli e della Autobianchi Y10 4WD. Dopo l’esperienza in coppia con Sammarchi, prosegue la propria carriera recitando come solista in varie pellicole di successo, su tutte spiccano i cinepanettoni Natalizi con Boldi e De Sica, “Fantozzi subisce ancora” di Neri Parenti (1983) e “Rimini Rimini” di Sergio Corbucci (1987). Dal 2002 al 2008, interpreta l’appuntato Romanò nella serie televisiva “Carabinieri” di Canale 5.

Nel 2008, partecipa al film “Ho ammazzato Berlusconi” e nello stesso anno viene pubblicato il suo libro “Ti avrei voluto”. L’anno seguente, partecipa, come concorrente, a “Ballando con le stelle”. Oltre ad attore, presentatore e doppiatore, è insegnante di recitazione. È stato Art Director in alcune discoteche e in varie manifestazioni a scopo benefico, promotore della campagna “SOS Foca Monaca” e della campagna di sensibilizzazione raccolta delle deiezioni dei cani a Fabriano, ambasciatore nel mondo per la difesa dei bambini disabili. Grande amante degli animali, in special modo dei cani, è riuscito nell’intento di allestire un rifugio apposito per i randagi. Ne possiede due, un setter di nome Padberg e un cane lupo cecoslovacco, Tullio. Nel 2007, viene nominato Cavaliere di Malta.

Nel 1985, ha avuto una breve relazione con Moana Pozzi, conosciuta sul set del film “I pompieri”. Nel 1997, sposa Stefania Orlando, da cui divorzia dopo due anni, a causa della vita sregolata che aveva in quel periodo.

