Corona Magazine contro Barbara D’Urso: la nota conduttrice accusata di rubare le notizie

Il noto magazine di Fabrizio Corona ha smascherato la D’Urso: si sarebbe appropriata di notizie senza rivelare la fonte da cui ha attinto

Barbara D’Urso diffonde gli scoop fatti dai colleghi occultandone la paternità? L’accusa è di quelle pesanti ed è stata lanciata da Corona magazine. Sempre lui, Fabrizio Corona, passa all’attacco e punta il dito contro uno dei volti Mediaset che negli ultimi anni ha fatto da asso pigliatutto. La D’Urso ha mandato in onda un servizio relativo ad una notizia di gossip pazzesca ma “avrebbe dimenticato” di citare gli autori della scoperta, cioè proprio le persone che lavorano alla realizzazione di Corona magazine.

Il magazine di Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso: l’oggetto del contendere è il gossip su Riccardo Fogli

Fabrizio Corona e il suo noto Corona magazine hanno denunciato online il comportamento scorretto che avrebbe tenuto nei loro confronti la conduttrice Barbara D’Urso. “La nota conduttrice Barbara D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso si è appropriata di una notizia che noi del Corona Magazine vi avevamo fornito in esclusiva qualche giorno fa, senza in alcun modo citare la fonte di chi abbia effettivamente lanciato la notizia, ovvero noi”, si legge sull’articolo che Corona magazine ha pubblicato online. L’oggetto del contendere è il gossip che è sorto intorno a Riccardo Fogli, attualmente naufrago all’Isola dei Famosi: la moglie Karin Trentin Fogli lo avrebbe tradito, vivendo una storia parallela con un uomo per ben quattro anni. I primi a darne notizia sarebbero stati proprio i membri della redazione di Corona magazine nella giornata del 12 Febbraio, ma questo dettaglio sarebbe stato taciuto proprio dalla D’Urso.

Il magazine di Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso: “Non abbiamo niente contro di lei ma non vogliamo capiti più”

Nell’attesa di conoscere gli sviluppi sul tradimento o presunto tale compiuto da Karin Trentin Fogli ai danni del marito ex cantante dei Pooh, il Corona magazine ha tenuto a specificare che il magazine non ha nulla contro Barbara d’Urso ma che- chiaramente– ci si augura che una cosa del genere non ricapiti più in futuro. La notizia sulla coppia sarebbe stata diffusa da Corona magazine, salvo poi diffondersi su tutto il web e giungere anche alla produzione di Pomeriggio 5 che ha quindi deciso di parlarne in studio. Il servizio è stato lanciato da Barbara e in sovrimpressione è comparsa la scritta “Sul web è esploso il gossip choc su Riccardo Fogli e la moglie”: un’indicazione del tutto approssimativa che non svela in alcun modo la fonte originaria della notizia.

