Dramma in vacanza: bimbo di 4 anni entra in piscina senza braccioli, morto annegato

Tragedia in un noto hotel, un bimbo è entrato nella piscina senza indossare i braccioli. Lo hanno trovato senza vita, è annegato.

Doveva essere una vacanza felice e rilassante ma si è trasformata in una tragedia. Un bambino di soli 4 anni è morto annegato in una piscina di Tenerife dopo che gli sono stati tolti i braccioli da nuoto. Il decesso è avvenuto il giorno successivo all’arrivo della famiglia al Paradise Park, noto hotel a 4 stelle nella rinomata località di Los Cristianos.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione il piccolo Presley Stockton, si sarebbe lamentato dei braccioli mentre giocava vicino alla piscina e, forse per consentirgli di mangiare qualcosa senza ingombri, sarebbero stati rimossi dalle sue braccia; più tardi però il bambino è stato trovato a faccia in giù e a nulla è valso l’immediato soccorso: purtroppo i paramedici non sono riusciti a rianimarlo e non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Un esame post morten eseguito al Royal Manchester Children’s Hospital ha confermato che Presley è morto per annegamento.

Una tragedia che ha sconvolto tutti

Soprannomato Little P, il bimbo aveva appena iniziato la scuola ed era molto amato. La famiglia ha spiegato che il piccolo stava giocando con gli amici intorno alla piscina ed evidentemente in un breve momento di loro distrazione, sarebbe entrato in acqua senza i braccioli per rimanere a galla. Un evento improvviso ed inaspettato con conseguenze purtroppo indesiderate. I genitori hanno lanciato una campagna per sensibilizzare all’aumento delle lezioni di nuoto per i giovani. Dall’inchiesta è emerso che il piccolo era molto eccitato per la vacanza con mamma Kirsty, papà Peter e con gli amici. Nel corso del processo, al quale la famiglia non ha preso parte, il senior coroner Alan Walsh ha dichiarato: “All’improvviso suo padre ha sentito uno dei bambini gridare ‘Presley’ scoprendo così che era entrato in piscina. Sono stati fatti molti tentativi per rianimarlo ma purtroppo era morto”.