Incidente mortale sulla Statale 673: auto si schianta contro pilone, conducente muore sul colpo

Un uomo di 76 anni è morto sul colpo dopo lo schianto della sua vettura contro un pilone della Statale

Un anziano di 76 anni è morto nel primo pomeriggio di ieri a Foggia (Puglia). L’uomo stava percorrendo a bordo della sua automobile Via Manfredonia quando ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un pilone della Strada Statale 673 che sovrasta la via. L’uomo è morto sul colpo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, né se l’anziano sia stato colto da un malore mentre era alla guida.

Incidente stradale mortale nel foggiano, la vittima è Arturo Giuseppe Corrado

Un uomo di 76 anni ieri è morto in Via Manfredonia, a Foggia, a causa di un incidente automobilistico autonomo. La vittima si chiamava Arturo Giuseppe Corrado. L’anziano viaggiava a bordo di una Peugeut che si è schiantata contro un pilone di cemento del ponte della Strada Statale 673. La morte è sopraggiunta immediatamente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e un’automedica. I sanitari hanno potuto confermare il decesso. I rilievi effettuati dagli agenti chiariranno la dinamica dei fatti, al momento sconosciuta: non si sa quale sia stata la causa scatenante dell’impatto.

Maria Mento