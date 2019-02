Minaccia di gettarsi da un ponte e i passanti lo incoraggiano: le frasi shock

Un uomo ha minacciato di togliersi la vita e i passanti lo hanno incoraggiato: episodio shock a Rovigo

Tre giorni fa un uomo è salito su un ponte e ha minacciato di togliersi la vita e di buttarsi giù. È successo a Rovigo, in Veneto. Il gesto dell’uomo ha paralizzato a lungo il traffico e ha richiesto l’intervento degli agenti di Polizia. Fortunatamente tutto si è concluso per il verso giusto e nessuno ha perso la vita, ma forse la vera notizia in questo caso non è tanto il tentato suicidio di una persona probabilmente disperata (così tanto da compiere un gesto simile) ma la reazione delle persone che sono rimaste coinvolte nella situazione senza potersi spostare, per ore, dalla zona. I passanti hanno insultato l’aspirante suicida e hanno cercato, con le parole, di convincerlo a buttarsi sostenendo che a suicidio compiuto tutti sarebbero stati liberi di andar via da lì. Le frasi shock sono diventate reale oggetto di notizia e, peggio ancora, di reato d’istigazione al suicidio.

Minaccia di gettarsi da un ponte e i passanti lo incoraggiano: la Polizia riprende tutto

Nessuna umanità, nessun rispetto per un uomo in difficoltà al punto di decidere di togliersi la vita. Questo è quello che i fatti verificatisi a Rovigo tre giorni fa ci hanno lasciato addosso: la storia di alcune persone hanno insultato e istigato al suicidio un uomo di 38 anni. L’uomo era salito su un ponte minacciando di buttarsi giù e di uccidersi. “Buttati pagliaccio, buttati”, “Stai bloccando tutto il traffico”, “Buttati, hai rotto”. “Buttati, così possiamo passare”: sono solo alcune delle frasi di cattivo gusto che sono state pronunciate all’indirizzo del potenziale suicida (altre sono state pubblicate su Facebook). Tutto perché l’uomo, con le sue minacce, ha bloccato il traffico per ore. Troppa fretta di tornare ai propri affari per notare la disperazione di una persona. Ebbene, per le pesanti parole pronunciate queste persone saranno identificate e forse perseguite per legge dalla Polizia.

Minaccia di gettarsi da un ponte e i passanti lo incoraggiano: l’uomo protestava per i suoi figli

Ma chi è l’uomo che tre giorni fa ha tentato di uccidersi a Rovigo? Si tratta di un uomo 38enne di nazionalità albanese disperato perché gli si impedisce di vedere i figli. Così, l’uomo ha raggiunto il Ponte sull’Adige della Statale 16 ed è salito sul bordo, minacciando di gettarsi nel fiume. Qui è rimasto due ore e la Polizia è poi riuscito a farlo scendere insieme alla Psicologa che è intervenuta per convincerlo a non uccidersi. La Polizia è riuscita anche a riprendere gli automobilisti che si sono rivolti in modo offensivo all’uomo: si parla di un reato molto grave, cioè istigazione al suicidio.

(Immagine di repertorio)

Maria Mento