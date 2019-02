Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Febbraio 2019: il Capricorno deve accorciare i tempi, l’Acquario è insoddisfatto

Ultimo appuntamento della settimana con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox in onda ogni giorno su LattMiele. Vi ricordiamo l’appuntamento con la classifica dell’oroscopo settimanale in onda domani, domenica, su Rai2: noi ve la riproporremo quasi in diretta.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Stiamo per avvicinarci ad un fine settimana che dovrebbe metterti in guardia da ogni tipo di agitazione. Le acque sono mosse? Non è un caso perché da qualche tempo, anche a livello sentimentale, ci sono troppi compromessi da seguire. Le giornate del 9 e del 10 sono state un po’ polemiche: chi ha discusso in quei giorni deve cercare, tra oggi e domani, di non ripetere le esperienze negative. Bisogna mettere in chiaro alcune situazioni poco comprensibili; (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Toro. Il Toro, se un amore non corrisponde ai desideri, bisogna che cambi perché lo spiegavo qualche giorno fa: non è che se abbiamo un oroscopo buono tutti quelli che noi vogliamo cadono ai nostri piedi. Magari fosse così. Nella situazione di buone stelle noi possiamo scegliere una persona che ci ricambia, magari abbiamo più assortimento, più voglia di fare delle conoscenze, no? Frequentiamo dei luoghi nuovi o anche casualmente possiamo incontrare una persona che ci piace. Ricambia l’amore di chi pensa a te. Non perdere tempo con chi non ti pensa;

Gemelli. In questo weekend avresti bisogno di una boccata d’aria, di ossigeno, perché dopo un periodo di tensioni (per qualcuno, addirittura, un Gennaio di malesseri fisici) è normale desiderare proprio un grande ritorno in scena ma anche un po’ di tranquillità. C’è anche chi a Gennaio ha pagato a livello fisico lo scotto di tutta questa agitazione interiore. Meglio prediligere l’amore che può tornare protagonista entro domenica. Giornate interessanti e sarà possibile dare la forza che hai, che puoi trovare anche negli altri. Comunicazioni favorite; (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Cancro. Il Cancro ha un fine settimana in crescita perché la Luna sarà nel segno sabato e domenica. Dovrebbe essere la settimana degli innamorati ma in qualche caso c’è stata confusione, o forse non c’è stata la possibilità di stare accanto ad una persona amata quanto tempo si sarebbe voluto. Recuperiamo tempo per amare in questo weekend perché le stelle sono più intriganti (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone vive un weekend particolare che alimenta le relazioni: amicizie, incontri piacevoli. Poi in questi giorni qualcuno avrà la fortuna di incontrare delle persone che non sentiva da tempo oppure avrà anche la gioia di aver dimenticato i tristi trascorsi che hanno creato grandi disagi. Dunque, il peggio è passato, il meglio è in arrivo. Apri le braccia al destino; (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Vergine. La Vergine, nonostante un po’ di agitazione al mattino, in questo venerdì non sta male, anzi weekend direi interessante, utile per risolvere i piccoli problemi familiari, per cercare di dare spazio anche a qualcosa di bello. Marte ha iniziato un transito costruttivo. Amori con persone diverse per età, cultura, nascita, ambienti particolari da frequentare. Non è escluso che nasca un sentimento anche in questi giorni. Uscite dal guscio se siete rimasti troppo tempo chiusi in voi stessi; (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Bilancia. Ritrovare un po’ di energia è importante, sabato e domenica però avremo delle stelle un po’ pepate. D’altronde, l’ho spiegato: Febbraio non è che sia un mese proprio semplice per i sentimenti. Poi nei rapporti con Ariete, Cancro, ci possono essere state anche delle perplessità. Tu sei una persona molto formale, comunque ci tieni a mantenere un certo accordo con tutti. Adesso non è che tutti i Bilancia sono manierosi, dicono “grazie”, “buongiorno”, “buonasera”, ad ogni occasione. Molti fanno così, però anche quelli più sintetici sono seccati se pensano ci sia qualcuno che rema contro. Tu avresti bisogno di avere attorno delle persone che ti vogliono bene. Quando senti qualche attrito, quando senti che potenzialmente possono nascere delle divergenze, eviti di discutere. Solo che questo atteggiamento può procurare dei disagi perché se non chiarisci bene come la pensi gli altri possono approfittarsene; (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr).

Scorpione. Lo Scorpione, tra venerdì e domenica, dovrebbe impegnare il tempo per recuperare quello che magari non è stato possibile vivere nella giornata di San Valentino. Ma chi è solo ora può finalmente ripartire, chi ha avuto una separazione nel 2018 può anche vivere una relazione importante. Tu sei sempre un po’ diffidente: questo per natura, figuriamoci poi dopo una cantonata. Con una persona Leone o Pesci può esserci stata un’incomprensione ma c’è tanto da fare, da superare, da vivere (oroscopo non aggiornato rispetto a ieri, ndr). .

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ecco un weekend che ti invita a spendere un po’ meno ma a stare anche un po’ più attento alle questioni di carattere familiare. Mi auguro che questo Giove prima o poi si faccia sentire. Dall’occasione da cogliere al volo, alla riscoperta di un hobby, al desiderio anche di fare un bel viaggio, questo anno 2019 prima o poi porterà una gratifica. Spero che riguardi anche l’amore, ma questo dipende anche da te;

Capricorno. Al Capricorno consiglio di fare le cose più giuste ma soprattutto in tempi brevi, quindi non continuare a pensare a quando sarà il momento più giusto per agire ma consiglio di agire subito. Dunque, se c’è un problema si può risolvere, se hai un’idea la puoi sbloccare, lanciare sul mercato; consiglio un po’ di prudenza, invece, nelle relazioni di vecchia data. Nuovi amori sempre favoriti. Un po’ sotto tono, invece, l’aspetto fisico: per questo chiedo di non strafare e magari, semplicemente, di trascorrere un weekend in compagnia senza fare sforzi;

Acquario. L’Acquario potrebbe vivere dei rapporti più fragili adesso perché non è più soddisfatto di nulla. Attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio, non dare contro a persone che invece ti vogliono bene perché quando tu sei arrabbiato e vuoi cambiare, vuoi fare delle cose in più, te la prendi un po’ con tutti. Ricorda sempre che per un Acquario è importantissimo il lavoro, l’ambizione, etc., però conta anche la creatività. Quindi, in tutte le cose che fai devi trovare uno stimolo perché se cominci a ripetere pedissequamente le solite cose la noia prende il sopravvento e alla fine anche tu ti senti giù di corda;

Pesci. Questo weekend aiuta ad amare, con Luna favorevole e Mercurio interessante. Certi progetti si sbloccano, rispetto al mese scorso c’è più vitalità, se c’è ancora un fastidio, un ricordo che non ti piace, si può non dico cancellarlo ma quantomeno superarlo. Poi in questi due giorni ogni proposta potrebbe essere accettata. Io credo che molti saranno d’accordo come me: non c’è più l’apatia di Gennaio. Quantomeno c’è la volontà di andare avanti e chissà che qualcuno non riscopra nuovamente un grande amore. Sarebbe ora, consiglio quindi di frequentare più gente, in particolare a chi è rimasto solo o è rimasto anche vittima di una recente o anche meno recente delusione.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento