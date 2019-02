Sabrina Ferilli denuncia uno stalker: “Ho paura che questa storia possa ulteriormente degenerare”

Sabrina Ferilli denuncia uno stalker che la perseguita da 5 anni.

Sabrina Ferilli è finita nella lunga lista di nomi di personaggi, appartenenti al mondo dello spettacolo, vittime di stalking, Al “Corriere della sera”, l’attrice romana ha rivelato di avere presentato denuncia per stalking alla Procura di Roma, nei confronti di un uomo, che per mesi l’ha perseguitata. L’uomo in questione è un italiano di 60 anni, che non solo si presentava alle anteprime dei film e alle presentazioni dei libri, ma che si faceva trovare anche sotto casa dell’attrice, o quando lei parcheggiava. Oppure era presente in posti di cui l’uomo non poteva sapere se non solo seguendola. L’uomo è stato denunciato tre giorni fa, con la Ferilli che ha proceduto al riconoscimento formale.

Sabrina Ferilli: “Mi sentivo minacciata”

In merito alla denuncia, l’attrice ha raccontato al “Corriere”:

“Inizialmente non avevo dato peso alla vicenda, ma adesso avverto questa presenza come una minaccia perché mi sento continuamente sotto osservazione e ho paura che questa storia possa ulteriormente degenerare”.

Auguriamo a Sabrina di risolvere questa annosa questione quanto prima e di ritrovare al più presto la serenità.

Maria Rita Gagliardi

