Tutta la verità su Meghan Markle: Samantha Markle presenta il primo di una serie di libri sulla sorella

Samantha Markle ha presentato i libri nei quali la donna parlerà della sorellastra Meghan

Il gossip sulla famiglia di Meghan Markle è più vivo che mai e promette di tenerci incollati agli schermi ancora per lungo tempo. La 54enne Samantha Markle ha rivelato al Daily Star Online che racconterà la vera storia di Meghan Markle in un libro che sarà diviso in due parti; la sorellastra ha promesso che non nasconderà niente, ma proprio niente, delle verità in suo possesso sulla Duchessa del Sussex. La bomba mediatica, quindi, è stata sganciata ed è pronta a far discutere.

Tutta la verità su Meghan Markle, la sorellastra Samantha “spaventa” la Duchessa

Tutta la verità su Meghan Markle. Questo è stato quello che Samantha Markle, sorellastra della Duchessa del Sussex, ha promesso di regalare al mondo. Una verità completa su una donna che, stando alle sue parole, sta nascondendo la sua vera natura (Samantha si è più volte sfogata definendo la sorellastra “arrivista”). Ai microfoni del Daily Star Online Samantha ha presentato “In the shadows of the Duchess”: si tratta di due libri, scritti da lei, che avranno il compito di svelare tutte le ombre segrete che ci sono nella vita passata della moglie di Henry. Questi libri promettono di svelare al pubblico non la Meghan conosciuta, la persona sempre impeccabile che appare davanti ai riflettori, ma quelle verità taciute che soltanto un parente prossimo a volte conoscere. Ma di cosa parleranno esattamente i libri di Samantha Markle?

Tutta la verità su Meghan Markle, nei libri svelata l’infanzia dell’ex attrice

Non sappiamo con precisione su quali episodi Samantha Markle focalizzerà la trama dei suoi libri. Quello che sappiamo- perché lei stessa lo ha rivelato alla stampa- è che parlerà dell’infanzia vissuta con Meghan Markle e del cyberbullismo che è stata costretta a subire da quando la sorellastra ha sposato Henry. Le intenzioni della donna, tuttavia, sono tutt’altro che amichevoli nei confronti della Duchessa: quella che Meghan racconta sarebbe una verità distorta. Nessun membro della sua famiglia d’origine si sarebbe mai messo contro di lei. Samantha ha anche rivelato che Meghan potrà assumere tutto il personale che vuole per manipolare le cose a suo vantaggio, ma ormai in molti hanno smascherato la sua vera natura e non sono più incantati da lei come lo erano all’inizio.

Maria Mento