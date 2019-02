Virginia Raffaele risponde alle accuse di satanismo e rivela: “Sono single”

Virginia Raffaele risponde alle accuse di satanismo e rivela di essere single.

Dopo la fine della 69sima edizione del “Festival di Sanremo”, Virginia Raffaele è stata al centro dell’opinione pubblica non per la sua prestazione come conduttrice della kermesse canora, che per alcuni è stata deludente, ma per le accuse di satanismo che le sono letteralmente piovute addosso, complice anche il Vice Premier Matteo Salvini, in seguito al numero canoro proposto sul palco dell’Ariston, durante il quale cantava “Mamma” di Beniamino Gigli come fosse un grammofono inceppato, finendo per pronunciare il nome di Satana (ve ne abbiamo parlato qui).

Finita, suo malgrado, nel calderone mediatico, Virginia ha deciso di rompere il silenzio, attraverso un’intervista rilasciata a Marco Travaglio, direttore del “Fatto Quotidiano”:

“A me dispiace sempre quando qualcuno soffre o si offende o ci rimane male. Ma sono troppo ironica per lasciarmi trascinare in una polemica così tetra e lugubre, oltreché surreale. In effetti, ora che ci penso, da piccola riuscivo a girare i piedi all’incontrario. Tant’è che ho ancora le rotule allentate. Avrei pure delle foto ma non gliele do, sennò sono spacciata”.

Virginia, che preferisce non rispondere alle dichiarazioni di Salvini, che si è detto favorevole a non sottovalutare il problema delle sette sataniche, commenta, invece, l’intervento del senatore Pillon, che ha trovato grave l’invocazione a Satana davanti ad un pubblico composto, sicuramente, anche da bambini:

“A me, più che i minorenni, preoccupano certi maggiorenni in circolazione. Roba che i minori non dovrebbero più uscire di casa. Ma poi che vogliamo fare: vietare ai minori pure ‘L’esorciccio’? O ‘Il marchese del Grillo’ per l’esorcismo a Gasperino il carbonaro? O ‘Amici miei – Atto III’ con il Sassaroli-Adolfo Celi travestito da diavolaccio che spaventa a morte il Righi-Bernard Blier? Io mi ammazzo dal ridere”.

Virginia Raffaele: “Sono single, ma in alcuni momenti vorrei altro”

Per quanto riguarda la sfera privata, Virginia, dopo la fine della storia d’amore con Ubaldo Pantani, a “Vanity Fair”, si è dichiarata single:

“Ci sono momenti in cui apprezzo la solitudine, altri in cui vorrei altro. Non tanto la compagnia, quanto un’attenzione al mio cuore”.

Maria Rita Gagliardi

