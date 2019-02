Chi è Francesca Costa? La madre di Nicolò Zaniolo fa furore (come il figlio in campo)

Chi è Francesca Costa, la (sexy) mamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo, 19 anni, potrebbe essere il calciatore del futuro per una Roma che, dopo l’addio dello storico capitano Francesco Totti, vuole continuare a lottare ad armi pari con le grandi squadre d’Europa. Cosa che, del resto, i giallorossi sono riusciti a fare nelle ultime stagioni.

Il giovanissimo Zaniolo, arrivato soltanto lo scorso giugno grazie allo scambio che ha visto passate Nainggolan all’Inter, potrebbe rappresentare una carta da giocare bene al momento opportuno. Per il momento, però, il ragazzo si è fatto notare per un’altra delle sue “armi vincenti” (e questa volta non di carattere calcistico).

Stiamo parlando di Francesca Costa: non la fidanzata ma la madre di Nicolò Zaniolo, bellissima ex wag 41enne che sugli spalti non è affatto passata inosservata.

Chi è Francesca Costa, madre 41enne di Nicolò Zaniolo e moglie dell’ex calciatore Igor Zaniolo

Classe 1978 e moglie di Igor Zanioli, calciatore nel ruolo di attaccante in serie B e C tra il 1993 e il 2014, Francesca Costa è la sexy e giovanissima mamma di Nicolò Zanioli, il ragazzo di 19 anni che sta seguendo le orme calcistiche del padre e che potrebbe essere una delle carte vincenti future della Roma.

Francesca Costa ha incantato tutti dagli spalti, in occasione della rete segnata dal figlio lo scorso 26 dicembre. Mora, capelli lisci e mediamente lunghi, fisico atletico e sguardo ammiccante: Francesca Costa non disdegna di mostrare il suo fisico e la sua bellezza su Instagram, il social dove ha raggiunto un seguito molto ampio con ben 8mila followers.

La bella Francesca è una grande ammiratrice di Francesco Totti ed ecco cos’ha detto sull’ex capitano in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “L’ho visto la prima volta che siamo stati a Trigoria. E’ venuto da noi e io mi sono messa a piangere. Mi ha detto: ‘Ma che piangi per me?’. Io non riuscivo a parlare. Nicolò mi ha detto: ‘Ma che figure mi fai fare?’. C’era anche mio marito Igor che si è messo a ridere’”.

Maria Mento