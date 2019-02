Domenica Live, la presunta madre biologica di Paola Caruso: “Lei è mia figlia, voglio fare il test del DNA”

Paola Caruso è stata nuovamente ospite a “Domenica Live” per ascoltare il racconto della sua presunta madre biologica.

Durante l’ultima puntata di “Domenica Live”, Paola Caruso è stata protagonista di una rivelazione inerente la sua vita personale (ve ne abbiamo parlato qui).

Una donna, attraverso la figlia, ha contattato il programma, asserendo di essere la madre biologia della Bonas di “Avanti un altro” (la ragazza è stata adottata da piccola). Barbara ha spiegato a Paola che una ragazza ha scritto alla redazione della trasmissione perché sua madre, mentre guardavano la Caruso in tv, ha dichiarato: “Quella è mia figlia”. La donna, tramite la figlia, ha, quindi, deciso di scrivere a “Domenica Live” per dare la sua versione dei fatti, circa l’abbandono di Paola, appena nata, pur dichiarando di non volere niente da lei e di non volerla allontanare dalla sua attuale famiglia.

Il racconto della presunta madre biologica di Paola Caruso

Questo pomeriggio, Paola Caruso è stata nuovamente ospite a “Domenica Live” per parlare della sua madre biologica. Barbara D’Urso, quindi, ha raccontato di avere incontrato la donna che ha due figli e che quest’ultima ha confessato ai figli, lo scorso Natale, che Paola sarebbe sua figlia. Barbara ha, poi, mostrato a Paola un video nel quale la presunta madre di Paola racconta cosa è successo quando, suo malgrado, l’ha abbandonata.

“Ero innamorata di un calciatore a Catanzaro e sono rimasta incinta, ma lui è partito. Ho partorito a Catanzaro, ma mia madre mi ha detto: “La bambina è morta”. L’infermiere mi disse: “E’ una bella bambina, bionda, con gli occhi azzurri” Ad un certo punto, è entrato un signore, che di cognome faceva Caruso, che mi ha fatto una carezza. La mattina dopo chiesi della bambina a mia madre, ma lei mi disse: “E’ un capitolo chiuso, non ne devi parlare più”. Io non voglio soldi, non voglio apparire. Non voglio niente, ma sono convinta che la bambina che mi hanno tolto fosse Paola. Voglio solo abbracciarla e darle un bacio. Voglio fare il test del DNA. Mia madre, poi, mi ha confessato che la bambina è stata data in adozione”

Alla visione del video, Paola ha reagito, dicendo:

“Io non so se sia lei, non mi voglio illudere. Sono felice delle cose che ha raccontato. Anche io voglio fare il test del DNA, per capire se si tratti davvero della mia mamma biologica”

