Francesca Costa attaccata per le sue foto sexy: “Basta attacchi. Il mio ruolo di madre non si tocca”

Di Francesca Costa, la madre del giovane asso della Roma Nicolò Zaniolo (19 anni), vi avevamo già parlato tempo fa (qui il link all’articolo). La prorompente 42enne, regina di Instagram con all’attivo 232mila followers, si è fatta notare sugli spalti per la sua bellezza statuaria. Questa stessa bellezza adesso è sotto accusa, o meglio lo è la maniera con cui Francesca Costa fa bella mostra di sé. Sono molto aspre le critiche che le stanno piovendo addosso in queste ore per le foto provocanti che la donna, moglie dell’ex calciatore Zaniolo, pubblica sui suoi profili: immagini ritenute offensive per il ruolo di madre che la donna riveste. È stata la stessa Francesca Costa a parlare e a cercare di spegnere le polemiche esprimendo il suo pensiero. Ma la questione sarebbe partita proprio da una lamentela del figlio Nicolò, che avrebbe espresso il suo disappunto alla madre per quelle foto ritenute troppo azzardate.

Francesca Costa troppo hot su Instagram, il figlio Nicolò Zaniolo l’avrebbe rimproverata

“Smettila, basta con quelle foto. Ma cosa fai con la bocca in quel modo? Hai 40 anni!“. Con queste parole Nicolò Zaniolo, 19enne astro nascente della Roma, ha cercato di riportare “sulla retta via” la madre Francesca Costa, colpevole di amare troppo il fotografarsi mostrandosi al pubblico in vesti molto hot. È stato il Corriere della Sera a dare la notizia del battibecco in famiglia. Bella, fisico statuario, tratti mediterranei e occhi verdi, Francesca ha quasi 42 anni ed è abituata alle critiche che le vengono mosse– anche da sconosciuti, sui social– per le sue foto in pose ritenute troppo sensuali e ammiccanti. La polemica, però, negli ultimi giorni si è inasprita e la donna è stata anche accusata di voler approfittare della popolarità del figlio per farsi strada. Francesca ha risposto sia al figlio sia al popolo social parlando senza mezzi termini.

Francesca Costa troppo hot su Instagram, la donna smentisce le voci della lite con il figlio

“Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre. A mio figlio non dà fastidio niente, non è vero ciò che hanno scritto. Offuscare tutto con pettegolezzi è veramente triste. Se questo profilo sembra quello di una persona che si vuole mettere in mostra cavalcando l’onda del figlio io non capisco più nulla. Molti giornalisti si inventano le cose, come il fatto che sono nata a Roma: io sono di La Spezia“. Le parole di Francesca Costa sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport. Di recente, mamma e figlio si sono prestati a realizzare una doppia intervista per Le Iene e, alla domanda di un’eventuale partecipazione al Grande Fratello, Francesca Costa non ha chiuso le porte alla televisione.

