Giulia, 9 anni, festeggia San Valentino con il suo papà volato in cielo mandandogli un palloncino 

Giulia, 9 anni, manda in cielo un regalo per il suo papà che non c’è più

Giulia, a soli 9 anni, ha già vissuto un’esperienza che nessuno vorrebbe mai vivere. La piccola, di Ostia, ha perso il papà da poco, vittima di un brutto male che l’ha portato via in breve tempo.

Ma Giulia non vuole dimenticarsi del suo papà e continua a dimostrargli il suo grande affetto: così il giorno di San Valentino ha deciso di festeggiarlo con il genitore, con un pensiero commovente del suo cuore di bambina.

Il giorno di San Valentino la bambina ha fatto alla mamma una richiesta che l’ha stupita: quella di mandare un palloncino in cielo per il suo papà.

“Mamma, voglio mandare una lettera a papà”

Mentre la bambina si trovava nella piazza di Ostia assieme alla mamma, Roberta, le ha fatto una richiesta. Ha chiesto di comprare uno dei palloncini di un venditore ambulante, quindi ha estratto dalla tasca del cappotto una letterina ripiegata, scritta con le sue mani. “L’ho scritta per papà oggi che è San Valentino, la voglio attaccare a un palloncino e mandarla in cielo così potrà leggerla” ha detto alla mamma. Ha comprato due palloncini: “Uno rosso e uno giallo, come i colori della Roma che ama papà”.

La mamma le ha comprato i due palloncini, e la piccola, dopo aver attaccato la lettera, li ha mandati su in cielo. Una folata di vento, però, li ha fatti incastrare fra i rami, e la piccola si è subito rabbuiata.

I vigili del fuoco hanno aiutato la bambina

Ma proprio in quel momento, si trovavano in zona i vigili del fuoco del Lido che stavano per rimuovere un ramo pericolante. Quando hanno visto la piccola in lacrime ed hanno saputo cosa era successo, non hanno esitato ad intervenire.

I vigili del fuoco hanno fatto salire la piccola Giulia all’interno del cestello del camion dei pompieri e l’hanno aiutata a rimuovere i due palloncini che si erano incastrati nei rami. Così, con l’aiuto dei vigili del fuoco, la piccola Giulia è riuscita a far volare via i due palloncini più in alto, nel cielo, dal suo papà.