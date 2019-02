Il dramma di una donna: figlio e compagno morti in due diversi incidenti stradali

Un ragazzino di 12 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. Sei mesi prima è morto il patrigno in un sinistro stradale. L’incredibile duplice dramma.

Deceduti in due distinti incidenti stradali. Così sono morti un ragazzino di dodici anni ed il patrigno, che oggi la madre e compagna piange disperatamente: è una tragedia che ha dell’incredibile, quella avvenuta nello Yorkshire orientale, Taylor ha perso la vita in seguito alla collisione con un’auto a Brett Street, nel comune di Bridlingon, lo scorso venerdì. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale con gravissime ferite alla testa ma purtroppo nella giornata di sabato i medici ne hanno costatato il decesso.

Unidici anni prima aveva perso anche il marito

Il peggior incubo di ogni genitore, come lo ha definito un amico di famiglia su una pagina GofundMe aperta per raccogliere fondi da destinare alla madre. Per la donna è una triplice perdita: il padre del ragazzino, Stewart Swift, è infatti morto undici anni fa, a causa di un incidente d’auto mentre sei mesi fa ha perso la vita il patrigno di Taylor, Andy Tolley di 29 anni morto in un incidente in modo.

La comunicazione della polizia

“Gli agenti sono intervenuti in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto su Brett Street venerdì 15 febbraio: un’auto aveva colpito un ragazzo intorno alle 17.30 nei pressi dell’incrocio con Britannia Road. Il ragazzo – ha aggiunto la polizia di Humberside nel suo comunicato – stava attraversando Brett Street quando è avvenuto l’incidente, è stato trasportato in elisoccorso con gravi ferite alla testa. E’ tristemente deceduto nella mattinata di sabato 16 febbraio. La polizia ha ufficiali specializzati che stanno sostenendo la sua famiglia e chiede il rispetto della loro privacy in questo momento drammatico. Nessuno è stato arrestato”.