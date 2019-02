La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 18/02/2019 al 24/02/2019

Ritagliamo anche oggi una finestra per la classifica dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, inserita all’interno del palinsesto del programma di intrattenimento Mezzogiorno in Famiglia. In questa domenica l’oroscopo è andato in onda in forma ridotta (così come anche tutto il programma) per dare spazio allo sport con le prove della Coppa del Mondo di Sci. Ci sarà modo di approfondire la lettura degli astri con i nostri appuntamenti quotidiani con “Latte e Stelle”, ogni giorno (dal lunedì al sabato) online sul nostro giornale verso le ore 09:00 del mattino.

Dalla dodicesima alla decima posizione: il Cancro in attesa di una primavera migliore

Cancro. I Cancretti sono un po’ folli. Magari oggi li trovate arrabbiati e poi il giorno dopo è come se non fosse successo nulla. Con i loro moti d’animo riescono a far arrabbiare gli altri. Questo è un mese un po’ particolare per i sentimenti: per qualcuno ci sono stati ripensamenti, o cose da rivedere. Vi avvicinate alla primavera e con lei arriverà un periodo migliore. Il Sole inizia un transito importante. Dobbiamo però guardare tutto l’insieme e bisogna dire che c’è ancora qualche conflitto. Chi non ha dimenticato un amore, chi è diviso tra presente e passato, non vede questo futuro radioso che vi attende;

Ariete. Qualche conflitto ci potrà essere. Pretendete la verità e nelle situazioni in cui ci sono dei problemi può nascere conflitto, specie se avete un rapporto con Cancro o Capricorno. Non è un periodo no ma forse vorreste trovarvi altrove ed entrate in conflitto con persone che ritenete essere un blocco per voi. Potreste accusare delle persone di essere la causa della vostra immobilità. Mantenete la calma sabato e domenica;

Gemelli. Si parte da Gennaio e se in quel mese avete avuto delle perplessità, adesso siete in attesa della riscossa. Attorno al 10 di Marzo ci saranno le prime risposte. È un anno di lotta. Dovrete ridurre le spese, rivedere contratti. Avreste tanto bisogno di libertà. In genere quando avete problemi voi cercate di divagare, cercate di viaggiare, di organizzare cose carine. Avete bisogno di fare cose carine;

Dalla nona alla settima posizione: Bilancia divisa tra desideri e realtà

Bilancia. La Bilancia si trova sempre in una condizione abbastanza problematica. Voi sapete che si cono due condizioni differenti: la condizione di vita e la condizione in cui vorreste vivere; la condizione di vita è quella che- purtroppo o per fortuna- riguarda quasi tutti i Bilancia. I Bilancia vorrebbero vivere una condizione d’amore, di serenità, ma nel momento storico che viviamo non è possibile. Questa tensione non è vissuta molto bene. Attenzione ai rapporti che avete chiuso male o se nelle ultime 3 settimane avete avuto momenti di distacco dalla realtà. Ricordo che Venere è ancora opposta. Se siete tristi ciò è causato dalla differenza tra ciò che volete e da ciò che invece vivete. Non è colpa vostra.

Vergine. Avete un’intelligenza superiore: eccellete per la qualità delle cose che pensate e per il rigore con cui giudicate, anche voi stessi. L’autocritica verso voi stessi è ottima, perché vi porta ad esaminare i vostri errori ed a non ripeterli più, l’autocritica fine a se stessa no. Questo è un anno importante ed entro maggio arriveranno le prime risposte buone;

Sagittario. Adesso è tutto in divenire. È come seminare ad aspettare che la piantina cresca. È difficile che questo anno non porti qualcosa di buono a chi ha un buon curriculum, ma anche i giovani possono iniziare qualcosa: ad esempio un praticantato. Per voi è importante muovervi: se dovete scegliere se muovervi rispetto all’ambiente in cui state, se dovete scegliere di accettare un lavoro che vi porti altrove, se credete che il posto in cui siete vi limiti, accettate, anche per incontrare più gente;

Dalla sesta alla quarta posizione: voglia di amare per lo Scorpione

Acquario. Sei un po’ affannato, stanco. L’Acquario ha due governatori: Urano, che dà l’anticonformismo, e Saturno che consolida. L’Acquario è un pazzo- serio, come dico spesso io. Saturno rappresenta le soddisfazioni della seconda metà della vita. Se avete 45 anni o oltre vorrete forse impostare uno stile di vita più libero. Attenzione alle finanze però, perché il 2018 non è stato proprio un anno generoso da questo punto di vista;

Leone. Siete voi di riferimento. Quando siete molto richiesti potete bearvi di questa richiesta e decidere di non buttarvi nella mischia o accettare. Io vi dico di accettare perché potreste avere dei risvolti positivi anche dal punto di vista sentimentale. Venerdì e sabato giornate migliori di una settimana che vi vede protagonisti.

Scorpione. Avete voglia di amare, di relazionarvi, però siete esigenti e per voi è difficile scegliere. Avete anche molta paura di essere feriti e questo vi frena. Domenica 24 la Luna nel segno produce effetti clamorosi per la passione.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: recupero per i Pesci dopo mesi no

Capricorno. Avete un atteggiamento conservatore verso la vostra vita ma siete più forti: adesso non date più la colpa agli altri, ma vi riconoscete colpevoli se avete fatto errori. Questa è una grande cose. Lanciatevi verso nuovi progetti e nuovi programmi da sviluppare nei prossimi mesi;

Toro. Avete la necessità e la possibilità di dire quello che pensate. Il Toro vi manda a quel paese ma se ci tiene rimane. Attenzione a non tendere troppo la corda con lui perché quando il Toro si stanca dice stop. Non vi metto al primo posto perché questo stop avreste dovuto dirlo prima. Belle le giornate in arrivo, soprattutto mercoledì e giovedì;

Pesci. Bello questo cielo. Dicembre e Gennaio sono stati mesi così così. Vi dovete riprendere anche dal punto di vista fisico. Vi trovo molto più forti. Avete superato un momento di grande disorientamento e vi siete messi anche un po’ in disparte. A chi sta col segno dei Pesci devo chiedere di dare amore, protezione, sicurezza perché i Pesci credono di essere stati abbandonati e hanno bisogno di avere accanto qualcuno che li rassicuri e con cui continuare una grande storia.

Maria Mento