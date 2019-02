Loredana Bertè sul quarto posto al Festival di Sanremo: “Un’ingiustizia”

Loredana Bertè commenta il quarto posto al “Festival di Sanremo”.

Loredana Bertè rompe il silenzio e, attraverso il “Corriere della sera”, commenta il quarto posto ottenuto al “Festival di Sanremo” con “Cosa ti aspetti da me”. Nonostante ritenga il mancato podio un’ingiustizia, la cantante è felice dell’amore che il pubblico, attraverso tre standing ovation, le ha mostrato, durante la kermesse canora:

“Mi hanno regalato dei veri cori da stadio! Sinceramente non mi aspettavo che non mi facessero salire sul podio. E, sì, speravo di vincere anche per riscattare mia sorella Mimì. Sono venuta a Sanremo per chiudere un cerchio, e credo di aver ottenuto più di quanto qualsiasi artista potrebbe chiedere”.

Riguardo alla polemica innescata dal secondo posto di Ultimo a Sanremo, ha dichiarato che:

“La questione del televoto e delle giurie è molto spigolosa. Credo che nel suo caso, come nel mio, la delusione arrivi dalla forte discrepanza fra il plauso del pubblico e il mancato risultato finale. A me però sul podio manco mi ci hanno fatto arrivare”.

Loredana Bertè: “Per il prossimo Festival, proporrei una giuria fatta solo di addetti ai lavori”

Per quanto concerne il prossimo Festival, propone una giuria composta solo da esperti:

“Scegliere una giuria d’onore composta solo da addetti ai lavori: musicisti, manager, produttori, dj. E sarebbe bello che i voti fossero palesi”.

Infine, Loredana, che non tornerà più in gara a Sanremo, ma solo come superospite, ricorda la sorella Mia Martini, alla quale la Rai ha dedicato una fiction con protagonista Serena Rossi (ve ne abbiamo parlato qui):

“La ricordo nei nostri viaggi in autostop, nei tantissimi concerti che abbiamo visto insieme, nelle scorribande notturne in cerca di gloria. Mimì era una donna molto intelligente e sensibile. Era lei la vera “pazza” tra di noi. Mi manca disperatamente, tutti i giorni della mia vita”.

Maria Rita Gagliardi

