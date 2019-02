Marco Travaglio compare in tv con la carta igienica con il volto di Renzi: l’ex premier lo querela

Renzi querela Travaglio per la carta igienica con la sua faccia

Matteo Renzi querelerà Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. La querela per diffamazione partirà in conseguenza ad una comparsa del direttore durante la puntata di Tagadà, su La7. Nel corso della puntata, alle spalle di Travaglio si poteva scorgere un rotolo di carta igienica… con stampata la faccia di Matteo Renzi.

Alle spalle di Travaglio che parlava, l’immagine chiarissima di un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi stampata, e sulla confezione un cartello con il volto di Renzi accanto a degli escrementi.

Una trovata che ha divertito la rete, un po’ meno l’ex premier che ha deciso di querelare per diffamazione Travaglio.

“Denuncerò tutti, chiederò un sacco di soldi”

“Il 22 febbraio faccio una piccola diretta Facebook e farò l’elenco di tutti quelli che querelo e a cui chiedo un sacco di soldi di risarcimento, a cominciare da un direttore di un quotidiano che è andato in televisione con la mia faccia sulla carta igienica: pagheranno caro e pagheranno tutto” dice un minaccioso Renzi. “Vi garantisco che metteremo l’elenco dei risarcimenti online” scrive ai suoi follower.

Come fa notare il Fatto Quotidiano, il rotolo di carta igienica con la faccia del politico di turno non è certamente una novità, ve ne sono anche con la faccia di altri politici in vendita online con un costo sui 3,90 euro. Una trovata goliardica bene o male tollerata fino ad oggi. Finché non è toccato a Renzi.