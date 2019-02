‘Non mi avete fatto niente’, recensione del libro di Fabrizio Corona

Analisi del nuovo volume dell’ex re dei paparazzi

E’ un personaggio talmente discusso che si ama o si odia: ci riferiamo a Fabrizio Corona, che ha la grande capacità di far parlare di sé in ogni occasione.

Recentemente è uscito il suo ultimo libro ‘Non mi avete fatto niente’ (edito da Mondadori Electa) e qui di seguito lo andiamo brevemente ad analizzare.

Recensione di ‘Non mi avete fatto niente’

Il volume è un vero e proprio concentrato di gossip e ripercorre diversi passaggi recenti (e non) della vita di Corona. Si fanno anche nomi pesanti e le presunte scappatelle nel periodo del suo fidanzamento con Silvia Provvedi.

Non è un caso se dopo pochi giorni dalla sua uscita rientrava già tra i dieci libri più venduti. In ‘Non mi avete fatto niente’ l’autore parla a ruota libera e parla delle malefatte subite e allo stesso tempo delle azioni di cui non va molto fiero. C’è talmente tanto materiale di cui parlare che non vogliamo anticiparvi troppo, anche perché ogni giorno escono nuove chicche a riguardo; vi diciamo soltanto che è un volume molto interessante a prescindere dall’opinione personale che avete sull’uomo e personaggio Fabrizio Corona.

Simone Ciloni