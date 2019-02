Salvini in Sardegna per le Regionali scrive su Facebook: “Mi volete bene anche se ingrasso?”

In Sardegna per la campagna elettorale in vista delle imminenti Regionali (i sardi andranno al volo tra sette giorni per scegliere l’erede di Francesco Pigliaru del PD), Matteo Salvini si concede dei momenti di relax e li condivide coi suoi fan su Facebook.

Nello specifico, il vicepremier ha postato la foto di un piatto decisamente succulento, a testimonianza del proprio pranzo.

Oltre che politico tra i preferiti dagli italiani in questa fase storica del Bel Paese, Matteo Salvini conferma il proprio ruolo di influencer / food blogger.

Nello specifico, il ministro dell’Interno – che settimana prossima vedrà il senato vorare sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti – chiede ai propri fan se continueranno a volergli bene anche dovesse mettere su qualche chilo.

Le nuove frontiere della politica: vi sareste mai immaginati qualche grande della politica che fu porre qualche quesito del genere?