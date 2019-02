“The Boys and Girls Guide to Getting Down”, riproposto il film (imbarazzante) che vide Meghan Markle nel cast

Sarà riproposta quest’anno una nuova versione di “The Boys and Girls Guide to Getting Down”, il film nel quale Meghan Markle interpretò una “cattiva ragazza”



“The Boys and Girls Guide to Getting Down”, film per la televisione del 2011 diretto da Michael Shapiro, verrà riproposto quest’anno. Nel cast, accanto a Michael Masini e Adam Pally, ritroviamo una Meghan Markle ancora ben lontana dall’essere Duchessa del Sussex. Forse proprio grazie all’estrema popolarità ottenuta dalla Markle con le sue nozze si è pensato di rispolverare uno dei film nel quale l’ex attrice ha recitato. La storia sarà rivista da una prospettiva diversa rispetto all’episodio- poco fortunato- andato in onda nel 2011. In realtà, infatti, si sarebbe dovuto trattare di una serie composta da 15 episodi ma se ne realizzò soltanto uno. I diritti di questa nuova produzione sono stati acquistati da Artist Rights Distribution (Los Angeles).

“The Boys and Girls Guide to Getting Down” presto di nuovo sugli schermi, Meghan nei panni di una cocainomane

“The Boys and Girls Guide to Getting Down” è un film che racconta delle dipendenze da sostanze stupefacenti tentando di farlo in modo ironico. Nel cast anche una Meghan Markle che interpreta un ruolo da cattiva ragazza che sniffa cocaina nei bagni di un pub e indossa abiti più che succinti. Il film è pronto per un remake, 8 anni dopo l’uscita dell’ “originale”. Meghan non ci sarà, com’era prevedibile pensare: esattamente come fu per Grace Kelly, anche la Duchessa del Sussex ha abbandonato la scena per iniziare la sua nuova vita al fianco di un principe. Non sappiamo, però, come verrà sostituita. La grande visibilità ottenuta da Meghan Markle con il suo ingresso alla corte inglese ha messo in moto un nuovo business intorno alle pellicole che l’hanno vista recitare. Si è pensato, infatti, di rielaborare anche un il film romantico del 2013 “Randon Encounters”, sfruttando l’immagine di Meghan principessa per fare da pubblicità, da slogan, alla storia d’amore da favola che prende vita (nel film ma, in questo caso, soprattutto nella realtà).

“The Boys and Girls Guide to Getting Down” presto di nuovo sugli schermi, il film scandalo di Meghan Markle pronto a creare polemiche

Un film che, probabilmente (col senno di poi), Meghan Markle vorrebbe cancellare dalla sua carriera da attrice. “The Boys and Girls Guide to Getting Down” è pronto a tornare in televisione e a mostrare il personaggio interpretato da Meghan 8 anni fa: una donna dedita ai parties, alla cocaina, e ad un approccio più che sensuale con l’altro sesso. Dei panni nei quali non siamo affatto abituati a vedere la Duchessa del Sussex. Non sappiamo se Meghan sarà sostituita da una collega o se verranno ripescati vecchi spezzoni del primo film per comporre il nuovo lungometraggio, ma una cosa è certa: si faranno i dovuti paragoni tra l’una e l’altra produzione e questo potrebbe scatenare polemiche ed imbarazzi a corte.

Maria Mento