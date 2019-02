Yanirsa Ana Martinez Paulino, ex fidanzata di Irama: “Spero sia felice accanto a Giulia De Lellis”

Yanirsa Ana Martinez Paulino, ex fidanzata di Irama, parla della storia d’amore con il cantante.

Mentre Irama si gode il successo sanremese con il brano “La ragazza con il cuore di latta”, Yanirsa Ana Martinez Paulino, ex fidanzata del cantante, conosciuto sul set del videoclip della canzone “Nera”, racconta i retroscena della storia d’amore vissuta con il vincitore di “Amici”.

La storia vissuta dalla bella modella e dal giovane artista non è stata un fuoco di paglia, ma una relazione seria, tant’è che entrambi avevano conosciuto le rispettive famiglie:

“La nostra era una storia seria. Ci siamo presentati anche alle rispettive famiglie. Quando ho scoperto di Giulia non l’ho cercato, perché ero troppo arrabbiata. Si è poi fatto vivo lui, mi è venuto a trovare e mi ha detto: “Non parliamo di queste cose, non darci peso”. Insomma, ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me. Forse con Giulia le cose non erano ancora così serie come credo lo siano oggi. Forse non aveva ancora le idee chiare”

Yanirsa Ana Martinez Paulino: “Ho lasciato io Irama”

A troncare la relazione è stata Yanirsa:

“Era un periodo di confusione un po’ per tutti. Io so solo che ero innamoratissima e che lo stavo perdendo. Ma a un certo punto, visto che lui non mi sembrava più lo stesso con me, ho deciso di darci un taglio e gli ho detto: “Non me la sento di continuare a vederci, basta”. Da quel momento non l’ho più visto. E ora mi sono rimasti solo i ricordi”.

Nonostante continui a pensare ancora a lui, Yanirsa pensa che Giulia De Lellis sia la ragazza giusta per Irama:

“Oggi sono delusa. Ma non ero io la donna adatta a Irama e ora spero che sia felice accanto a Giulia”.

Maria Rita Gagliardi

