Andrea Dal Corso manda un messaggio a Teresa Langella, dopo il no a Uomini e Donne: “Incontriamoci per parlare”

Dopo il no a “Uomini e Donne”, Andrea Dal Corso lancia un messaggio a Teresa Langella.

Dopo gli attacchi ricevuti da Giulia De Lellis (ve ne abbiamo parlato qui) ed in generale dall’opinione pubblica per il “no” rifilato a Teresa Langella, durante il serale di “Uomini e Donne” dedicato alla scelta, Andrea Dal Corso ha deciso di scrivere un messaggio all’ex tronista napoletana .

Il corteggiatore, attraverso delle Instagram stories, ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di non presentarsi alla festa, organizzata per la scelta:

“Nonostante la poca voglia di replicare dinnanzi a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te, Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano. Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre.

Probabilmente anche i presenti non erano al corrente delle regole dello stesso programma cui stavano partecipando”.

Andrea Dal Corso a Teresa Langella: “Voglio parlare con te”

L’ex tentatore di “Temptation Island” invita Teresa ad incontrarlo, per avere un chiarimento diretto:

“Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato. Nemmeno le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita tutti e due. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi, e spero mi darai questa possibilità”.

Cosa deciderà di fare Teresa? Darà modo ad Andrea di spiegarsi, in un faccia a faccia?

