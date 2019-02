Caso Diciotti, arriva il responso di Rousseau: i grillini dicono no al processo contro Salvini

Salvini può tirare un sospiro di sollievo: la base grillina ha detto no al processo per il vicepremier in relazione al caso Diciotti.

Il voto sulla piattaforma Rousseau – andato avanti fino alle 21.30 e con non poche vicissitudini tecniche – si è concluso con il 60% dei votanti (circa) contrari al processo: 30.948 votanti accreditati, il 59,05%, ha votato contro l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno, contro 21.469 (il 40,95%) favorevole al processo.

Caso Diciotti, no dei grillini. Il commento di Di Maio

Questo il commento a caldo dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio, leader pentastellato: “Grazie a tutti i 52.417 iscritti che oggi hanno partecipato alla votazione online su Rousseau. Far votare i cittadini fa parte del nostro DNA, lo abbiamo sempre fatto come accaduto per il contratto di Governo, per la scelta dei nostri parlamentari o per i programmi. L’altissimo numero di votanti dimostra anche questa volta che Rousseau funziona e si conferma il nostro strumento di partecipazione diretta. Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c’era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all’Europa che c’è un principio di solidarietà da rispettare. Sono orgoglioso di far parte dell’unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle”.