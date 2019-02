Fabrizio Corona fa serata in un pub: arrivano Guardia di Finanza e Carabinieri

Fabrizio Corona fa serata in un pub e arrivano Guardia di Finanza e Carabinieri.

Fabrizio Corona, talvolta anche suo malgrado, continua ad essere al centro dell’opinione pubblica, qualunque cosa faccia. L’ultima vicenda che lo vede protagonista è finita con l’irruzione di Guardia di Finanza e Carabinieri in una festa nel quale era ospite, in un pub a Solofra, in provincia di Avellino.

Secondo quanto rivelato dal sito “Leggo”, le forze dell’ordine hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative, oltre a proporre l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio in quanto ha impiegato lavoratori non forniti di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del 20 % del totale.

Segnalazione scattata per Fabrizio Corona

Per Fabrizio, invece, è scattata una segnalazione all’Ufficio di Sorveglianza competente territorialmente, dal momento che non potrebbe allontanarsi dalla Lombardia perché usufruisce della misura alternativa dell’affidamento in prova. Tuttavia, con autorizzazione, Corona (qui la recensione del suo libro “Non mi avete fatto niente”) può spostarsi temporaneamente dalla regione di residenza per motivi professionali. Ed è su questo che sono in corso verifiche. Gli approfondimenti che si stanno eseguendo hanno a che fare con il permesso a lasciare la Lombardia. Sembra Fabrizio fosse autorizzato a raggiungere la Campania, ma un’altra località e non la città di Solofra.

Maria Rita Gagliardi

