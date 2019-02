Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Febbraio 2019: Sagittario reso forte da Giove, Pesci in grande recupero

Primo appuntamento della settimana con “Latte e Stelle”, la rubrica quotidiana dell’oroscopo di Paolo Fox in onda ogni mattina su LatteMiele. Riprendiamo il discorso approfondendo le tematiche trattate velocemente ieri in sede di classifica settimanale (qui il link per rileggere quel pezzo).

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Per l’Ariete possiamo parlare di una condizione astrologica molto intrigante, interessante per i lavori sempre part-time, da cogliere al volo. Qui devo dire che sono un pochino più favoriti i giovani perché adesso si potrebbe anche accettare un ruolo per un certo periodo di tempo, magari un praticantato. L’idea di andare fuori è più importante mentre magari le persone che sono un pochino più grandi si snervano rispetto a questa indecisione che c’è. Per i sentimenti: forse perché in questi giorni tu sei un po’ sotto pressione, è normale che ci siano momenti di grande trasporto alternati ad altri di forte indecisione. La giornata di oggi potrebbe prestare il fianco a qualche discussione eccessiva;

Toro. Il Toro apre la settimana con una bella situazione che diventerà sempre più potente via via che ci avviciniamo al mese di Maggio. Qualche Torellino dovrebbe sentirla questa forza, non solo perché ci avviciniamo alla primavera che è la stagione dei Toro, in qualche modo, ma soprattutto perché adesso abbiamo pianeti del calibro di Saturno, a Marzo di Urano, e così via, Venere già adesso di grande potenza. È come se adesso ti sentissi un pochino più libero rispetto all’anno scorso. Per esempio gli imprenditori, le persone che hanno un’attività in proprio, già negli ultimi mesi hanno cambiato alcuni riferimenti o stanno cercando di fare delle cose in più. Mercoledì e giovedì giornate più importanti;

Gemelli. I Gemelli vivono una settimana ancora un po’ sotto tono nel senso che ci sono delle tensioni che qualcuno trascina, forse delle piccole incomprensioni. I Gemelli accumulano spesso problemi perché non vogliono risolverli al momento ma li rimandano. Questo è un momento che consiglia di fare l’esatto opposto, cioè di agire e di provocare anche eventualmente una persona che è stata un po’ reticente con te, di spingerla ad essere un po’ più chiara e anche in amore è un momento giusto per proporsi ma anche per mediare. Io dico sempre che per il 2019 il Gemelli deve mediare, non attaccare;

Cancro. Inizio di settimana particolare perché c’è una sorta di fatica accumulata nel corso del weekend che andrebbe smaltita. Io spero che non ci siano troppe indecisioni in amore, ma posso pensare che ci siano parecchi dubbi ancora emergenti, in particolare se vivi una relazione con una persona che è molto diversa da te per età, per lontananza, per ceto sociale, per modo di pensare. I Cancro a volte si pongono delle mete irraggiungibili e magari hanno anche profonda attrazione, sono in qualche modo più sposti in amore quando incontrano persone molto diverse; Ma non bisogna esagerare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone apre la settimana con la Luna nel segno, il che è già indice di grande energia. Se poi penso che questa Luna è in buono aspetto a Giove, che presto ti darà delle grandi soddisfazioni, allora via libera. L’unica cosa che ti chiedo di fare è non fare il passo più lungo della gamba perché da Marzo bisogna sì agire, attuare delle situazioni importanti, fare delle scelte che contano, ma tenendo conto soprattutto di quello che è rimasto in cassa, quindi- in particolare se devi portare avanti dei progetti- occhio al denaro, e poi soprattutto bisogna anche capire se certe situazioni sono davvero importanti da portare avanti oppure no;

Vergine. La Vergine ha un periodo molto interessante, con Marte e Saturno in ottimo aspetto. C’è chi vince delle sfide: avevo già detto che questo sarebbe stato un anno di grande rilevanza. Ultimamente abbiamo anche visto delle sfide canore in cui hanno vinto i nati del segno della Vergine. D’altronde, se io apro il mio libro sul 2019 e leggo proprio Febbraio inizio così “Mese da dedicare al lavoro, alla risoluzione di contrasti e soprattutto chi in questi giorni può pensare ad un nuovo progetto, programma, non deve essere troppo passionale ma ragionare sulle scelte che ci sono da fare”. In generale questo è un anno che, dopo un po’ di prove da superare, porta successo. Consiglio sempre un po’ d’attenzione alle vicende di tipo contrattuale, in particolare se lavori per un’azienda perché qualcosa sarà da rimettere in gioco o in sesto;

Bilancia. La Bilancia ha un momento di forte interesse ma anche di profonde variazioni. Io penso che tu non possa dire che stai facendo la vita sbagliata ma posso anche dire che stai facendo una vita che non ti regala serenità, non dico felicità, ma piccole gioie. Sì, certo, le piccole gioie legate all’acquisto del momento la Bilancia se le concede ma sono momenti di emozione poco durevoli. Tu vorresti costruire qualcosa di più. In questo momento devi chiederti se hai le persone giuste attorno;

Scorpione. Lo Scorpione ha un buon inizio di settimana con qualche dubbio solo a livello fisico, quindi attenzione agli sbalzi di temperatura anche perché domenica è stata una giornata un po’ strana. Urano, pianeta dei cambiamenti, si opporrà. Cosa vuol dire? Che certe situazioni non vanno più avanti. Non esistono pianeti negativi e non esistono periodi negativi, questo tendo a sottolinearlo, però ci sono dei momenti in cui magari tagliare i ponti con il passato è più utile e molti stanno per esprimersi in questo senso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Pianeta particolare Giove, che per il Sagittario è fonte di grande speranza anche perché il pianeta che governa il Sagittario è Giove e Giove è opulenza, è anche ricchezza di ideali, è anche golosità, è magnanimità. Insomma, in questi giorni tu vuoi espanderti. Un grande sentimento può tornare a disposizione. Le scelte d’amore fatte a Gennaio sono ancora molto interessanti. Attenzione, però, se c’è qualcuno che ostacola il tuo divenire perché, come spiegavo anche ieri, il Sagittario quando ha in mente un progetto non vuole sentire ragioni e invece c’è qualcuno che dice “Ehi, ci sono anch’io”;

Capricorno. Il Capricorno vuole assolutamente chiarezza attorno, una cosa che sto ripetendo da un po’, ma con Saturno nel segno è inevitabile essere espliciti e così, adesso, se per esempio c’è un amore che per troppo tempo è rimasto in un angolo nascosto, che magari poteva essere svelato, tu stesso dirai “Che vogliamo fare? Perché io non voglio più vivere nell’ombra”. Certo che i nati Capricorno che spesso riservano all’amore poco spazio nella propria vita devono cambiare modo di fare perché con Venere e Saturno favorevoli sarebbe un peccato sprecare delle occasioni;

Acquario. Per l’Acquario settimana un po’ strana perché con questo Urano che si avvicina la voglia di buttare all’aria tutto è tanta. Ma si può fare? Perché non si può vivere solamente di ideali, anche se l’Acquario di fantasia e di ideali ne ha veramente da vendere, ovvero hai programmato male certe spese? Devi recuperare qualche conto o un 2018 che ti ha visto molto impegnato e veramente poco remunerato? I risultati ci sono e ci saranno, però attenzione a non spendere prima di aver riscosso e soprattutto in questo periodo spendi una parola in più per l’amore;

Pesci. Buona nuova settimana, settimana importante. Così come Gennaio è stato difficile, possiamo dirlo: Febbraio, Marzo, sono mesi di recupero e domenica- tra l’altro lo anticipo- sarà la giornata migliore per le relazioni interpersonali. Cautela un po’ nelle questioni contrattuali, legali, come dico anche da qualche giorno. Se c’è un ex/un’ex, un parente, qualcuno che pretende qualcosa, non isolarti in amore. Capricorno, Scorpione, Toro, sono segni che possono darti molto in questo momento. La cosa che mi piace è che tutti quelli che avevano un problema (sappiamo che a livello familiare sono cambiati alcuni riferimenti) lo stanno risolvendo. Insomma, piano piano stai digerendo anche qualche brutto colpo che il destino, negli ultimi mesi, potrebbe “averti regalato”.

Maria Mento