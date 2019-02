Sara Zanier: chi è, età, vita privata, curiosità sull’attrice

Sara Zanier: chi è, età, vita privata, marito e curiosità sull’attrice

Sara Zanier è un’attrice e modella italiana, nata il 27 luglio 1983 a Latina.

Sara Zanier è fidanzata con Samuele Sbrighi, dal quale ha anche avuto una figlia di nome Sole. I due si sono conosciuti sul set della fiction e, da quel momento in poi, sono davvero inseparabili. Sara Zanier, al settimanale Vero Tv, ha confessato: “Abito in Romagna, perché il mio compagno è di quelle parti. Preferisco spostarmi, per garantire a Sole una più alta qualità di vita. Roma è troppo caotica. Non è facile fare la pendolare, ma come tutti faccio dei sacrifici. Nei periodi in cui lavoro di più, mi manca casa, ma poi ci sono settimane in cui sto lontana dal set e mi godo mia figlia”.

Sul piccolo schermo compare per le prime volte nel lontano 2003, prendendo parte alla trasmissione televisiva Il sogno dell’angelo in onda su La7.

È stata letterina di Passaparola fino a divenire l’attrice di oggi.

-Nel 2005 diventa letterina di Passaparola, accanto a Gerry Scotti.

-Nel 2007 prende parte al film tv di Canale 5 dal titolo Un dottore quasi perfetto e alla miniserie Il capitano trasmessa su Rai 2.

-Nel 2014 esordisce a teatro con lo spettacolo Come un Cenerentolo di Caludio Insegno.

Dopo due anni di pausa dall’apparizione televisiva, nel 2015 la troviamo in Un passo dal cielo 3 e Le tre rose di Eva 3.

Sara Zanier, conosciuta per il suo ruolo nella fiction di Canale 5 “Centovetrine”, racconta di come si svolge la sua vita e delle due cose che la rendono così speciale e bella.

Sara Zanier ha poi ricordato i tempi in cui era una semplice Letterina di Passaparola. Ha affermato: “Sono stati periodi molto belli: ero serena e mi divertivo, proprio come adesso. Non me ne pento, anzi, sono felice di averli fatti, perché così sono arrivata piano piano dove sono oggi. Se non avessi fatto Passaparola non avrei conosciuto l’autore del film Mistake, che mi ha permesso di esordire sul set. Da allora, mi sono innamorata della recitazione”.

Stefania Titone