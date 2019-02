Adrian, è mistero: Mediaset ha fatto fuori lo show di Adriano Celentano?

Mediaset ha cancellato “Adrian”, lo show di Adriano Celentano?

Un mistero aleggia nei palinsesti televisivi italiani: che fine ha fatto “Adrian”, la serie evento di Canale 5 con protagonista Adriano Celentano. Lo show, durante le sue prime puntate, ha registrato ascolti molto al di sotto delle aspettative(sono crollati fino al 7%) e, lo scorso 6 Febbraio, Mediaset ed il clan Celentano avevano fatto sapere che:

“Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane”.

Una sospensione sospetta che in molti avevano attribuito allo scontro diretto con il “Commissario Montalbano” che, da anni, in casa Rai fa registrare ascolti bulgari.

Nuovo rinvio per “Adrian”

Come rivela Francesco Canino di “Panorama”, per “Adrian” è previsto un ulteriore rinvio, Il programma, infatti, non è previsto nei palinsesti lunedì 25 febbraio, nemmeno per il prossimo 4 marzo e nemmeno in qualsiasi altro giorno della settimana. In merito al rinvio, alcune persone vicine al clan Celentano hanno dichiarato:

“Non è una sospensione definitiva. Quando Adriano starà meglio ripartirà la messa in onda”.

Parole, queste, che non sono state commentate dai vertici Mediaset e che lasciano presagire una cancellazione definitiva della trasmissione. “Adrian” è stata, dunque, cancellato da Mediaset, o sarà riproposto in futuro? Staremo a vedere.

Maria Rita Gagliardi

