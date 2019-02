Arresto genitori di Renzi, Salvini: “Non festeggerò mai gli arresti dei parenti dei miei avversari”

Arresto Renzi, Salvini e Di Maio: “Nulla da festeggiare”

Sulla vicenda dell’arresto dei genitori di Matteo Renzi si pronuncia anche Matteo Salvini, leader della Lega. All’indomani della notizia che Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli – agli arresti domiciliari con le accuse di false fatturazioni e bancarotta fraudolenta – si pronuncia anche Salvini. Che a Sassari, dove si trova per un comizio per le regionali di domenica prossima, commenta che non c’è “Nulla da festeggiare”.

“Non festeggio per gli arresti e non commento le sentenze” commenta Salvini. “altri vorrebbero vedermi sotto processo domani mattina quando ho solo difeso gli interessi del mio Paese, però io non ho niente da commentare. Io festeggio quando si arrestano i mafiosi, i ladri, i terroristi, i delinquenti. Se arrestano i genitori di un mio avversario politico non festeggio”.

M5S: “Niente da festeggiare per l’arresto”

Anche il M5S mantiene un profilo basso dopo la notizia dell’arresto dei genitori di Matteo Renzi. “Se concordate, eviterei commenti su Renzi, non c’è da gioire” ha sostenuto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle.

E della stessa opinione è Carlo Sibilia, del M5S: “Chi pensa che il M5S faccia festa per gli arresti dei genitori di un ex presidente del consiglio si sbaglia di grosso. È sempre triste dover commentare presunte illegalità. Il primo pensiero è sempre per le forze dell’ordine che fanno un gran lavoro per portare a termine indagini così complicate” ha comunicato sui social.

Un altro senatore del M5S, Elio Lannutti, ha commentato così: “Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazionì. Umanamente mi dispiace!”.

PD: solidarietà e arie di ‘complotto’

Nelle zone del PD, oltre alla solidarietà per l’ex premier, c’è chi urla al complotto. È il caso di Michele Anzaldi che si spinge fino ad insinuare le stranezze, a suo dire, dell’arresto dei Renzi mentre “il governo sta per cadere”. “È normale che alle otto di sera, nelle ore in cui il governo rischia di cadere, si proceda ad arrestare i genitori dell’ex premier (principale leader di opposizione), settantenni incensurati, per vicende che risalirebbero ad alcuni anni fa? che giustizia è? forza Matteo Renzi” ha twittato Anzaldi.