Fabrizio Corona rivela l’identità della nuova fiamma di Iannone: è Carmen Victoria Rodriguez

Fabrizio Corona rivela l’identità della nuova fiamma di Andrea Iannone: si tratta di Carmen Victoria Rodriguez.

Ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della presunta nuova fiamma di Andrea Iannone. Il centauro, su Instagram, ha pubblicato una foto sulla sua Ferrari 488 Pista con accanto una bellissima ragazza mora. A svelare l’identità della donna, che avrebbe preso il posto di Belen Rodriguez nel cuore di Andrea, ci pensa Fabrizio Corona, attraverso le pagine del suo magazine.

Su “The King Corona Magazine”, l’ex agente fotografico rivela che la ragazza fotografata insieme a Iannone è Carmen Victoria Rodriguez che, ironia della sorte, con Belen condivide il cognome:

“La ragazza misteriosa ha effettivamente qualcosa in comune con Belen, ovvero il suo cognome: si tratta infatti di Carmen Victoria Rodriguez, modella di origini Venezuelane trasferitasi a Milano da tempo ormai. Per chi fosse scettico su questo basta fare un rapido confronto con le sue foto su Instagram per capire in maniera evidente che si tratti di lei, nonostante l’inquadratura molto sfavorevole e gli occhiali da sole che coprono il suo volto”.

Del resto, pur non seguendola, forse per non destare troppi sospetti, Andrea, su Instagram avrebbe messo alla ragazza diversi like.

Fabrizio Corona: “Andrea Iannone e Carmen Victoria Rodriguez si sono già frequentati in passato”

Secondo quanto rivelato da Corona, i due, in passato, si sarebbero già frequentati:

“Possiamo dire con assoluta certezza che questa ragazza non è una nuova fiamma per il motociclista ma ci sono state altre frequentazioni fra i due in passato”.

Sarà vero amore?

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie.it su Instagram