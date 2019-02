Genitori di Matteo Renzi ai domiciliari, l’ex premier annulla la conferenza stampa odierna – VIDEO

E’ di ieri sera la notizia che ha scosso il mondo della politica tricolore: i genitori di Matteo Renzi sono stati messi agli arresti domiciliari in seguito alle misure emesse dal gip di Firenze per bancarotta fraudolenta e per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Oltre ai genitori dell’ex premier (Tiziano Renzi e Laura Bovoli), la misura dei domiciliari è stat emessa per l’imprenditore ligure Mariano Massone e nell’inchiesta sono indagate altre 5 persone (tra cui Roberto “Billy” Bargigli, autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie per la segreteria del Pd).

Dopo la prima reazione ieri tramite Facebook, si attendono le parole odierne dell’ex premier (che ha comunque annullato la conferenza stampa prevista in Senato per oggi alle 16).