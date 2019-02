Grande lutto nel mondo della moda: muore Karl Lagerfeld, nemico del politically correct – VIDEO

E’ morto a Parigi all’età di 85 anni (anche se sulla data di nascita ci sono diverse controversie. Per certo possiamo dire che è nato ad Amburgo, in Germania, negli anni ’30) lo stilista Karl Lagerfeld: una vera e propria leggenda della moda, direttore creativo di Fendi – assieme a Silvia Venturini Fendi – di Chanel e del proprio brand.

Non solo stilista, Lagerfeld nel corso della sua carriera s’era espresso attraverso la fotgrafia, il design e il disegno in generale: senza di lui, a dire di molti esperti di settore, il mondo della moda non sarà più lo stesso.

Personaggio estremamente estroso ed eccentrico (come si addice ad un uomo della moda), possiamo riassumere il suo pensiero in un aforisma, citato da parecchie realtà nei loro coccodrilli: “Se volete essere politically correct siatelo pure, ma per favore non provate a coinvolgere gli altri nella vostra discussione, perché sarebbe la fine di tutto. Volete essere noiosi? Basta essere politically correct”.