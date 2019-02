Isola dei Famosi 2019, Giorgia Venturini vuole abbandonare il reality: “Sono stanca”

Giorgia Venturini vuole abbandonare “L’Isola dei Famosi 9”.

Dopo John Vitale, Francesca Cipriani, il Divino Oltelma e Youma Dakitè, un altro naufrago vuole abbandonare “L’Isola dei Famosi 9”. Si tratta di Giorgia Venturini (qui la sua scheda). La ragazza, che è arrivata a partecipare al reality show condotto da Alessia Marcuzzi dopo aver vinto “Saranno Isolani”, condotto da Filippo Nardi, da giorni sta lamentando una certa stanchezza fisica e mentale ed avrebbe voglia di tornare in Italia.

In un colloquio con Jo Squillo, compagna d’avventura, la ragazza ha dichiarato:

“Non sto bene, non ho forze. Infatti faccio tutto in modo molto rallentato. Con me ci sono in nomination persone che invece meritano di andare avanti ed è giusto che esca io”.

Giorgia Venturini: “E’ giunto il momento di abbandonare questa isola”

Giorgia ha ribadito l’intenzione di abbandonare il gioco anche in confessionale:

“Non mi sento bene. Non mi sento né bene fisicamente né bene psicologicamente, quindi temo che sia giunta probabilmente l’ora di lasciare questa Isola”.

C’è da dire che Giorgia, insieme a Luca Vismara e Marco Maddaloni è al televoto, quindi potrebbe uscire dal gioco senza doversi ritirare. Cosa deciderà di fare il pubblico, accontenterà la concorrente?

