Meghan Markle vuole sembrare più inglese? La Duchessa starebbe lavorando sul suo accento

La Duchessa del Sussex vuole lavorare sul suo accento per farlo somigliare di più a quello degli inglesi

L’imperativo è somigliare di più ai suoi sudditi e quindi sembrare lei stessa una perfetta donna inglese. A questo scopo Meghan Markle, Duchessa del Sussex, starebbe lavorando sul suo accento al fine di perfezionarlo e far avvertire il meno possibile, nella sua voce, la sua reale provenienza geografica. Degli esperti in fatto di linguaggio hanno avuto modo di mettere a confronto i video in cui Meghan appare e parla e hanno notato una sostanziale differenza: la moglie del Principe Henry adesso sfoggia un accento più inglese rispetto a quello più naturale delle sue prime apparizioni pubbliche.

Meghan vuole l’accento degli inglesi, parlano gli esperti di fonetica

Marisa Brook, Assistente alla Cattedra di Linguistica dell’Università di Toronto, e Geoff Lindsey, esperto di fonetica, sono concordi nel dire che da quando Meghan Markle ha sposato Henry d’Inghilterra il suo modo di parlare in pubblico e di rivolgersi ai sudditi è cambiato. C’è un modo di fare, tutto intenzionale da parte della Duchessa, che la induce ad utilizzare una pronuncia più vicina a quella inglese e non a quella americana. È un modo di apparire più vicina al suo popolo e di farsi percepire come più vicina e non come una straniera.

Meghan vuole l’accento degli inglesi, secondo gli esperti si sta adattando alla sua nuova Patria

Fondamentale anche il pensiero di Jane Setter, insegnante di Fonetica all’Università di Reading, che ha spiegato così l’impatto politico del mutato accento di Meghan: “In un ruolo sociale come quello in cui si trova ora Meghan, che deve incontrare molte persone e fondamentalmente fare una buona impressione su di loro in un breve lasso di tempo, la possibilità di farlo è molto utile. Ma sarebbe strano se la cosa prendesse piede troppo velocemente, non credo che i britannici l’accetterebbero se improvvisamente iniziasse a suonare come se fosse nel cast di EastEnders o se parlasse come la Regina“.

Maria Mento