Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Febbraio 2019: il Toro vuole l’amore, la Vergine pronta al rilancio

Martedì 19 Febbraio 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi, sempre nel segno del “Non credete ma verificate”.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna è in buon aspetto però c’è una grande voglia di esprimerti anche in maniera piuttosto energica. In altre parole, vuoi cantarne quattro a qualcuno oppure, semplicemente, hai bisogno di chiarire alcuni progetti, alcune idee, alcune situazioni che con Venere dissonante (anche per quanto riguarda la famiglia) sono rimaste in sospeso. Direi che questo è il periodo migliore, però attenzione a non agitare troppo le acque per non passare dalla parte del torto. L’Ariete, comunque, avrà per tutto il 2019 Giove favorevole, quindi possiamo dirlo: questo è un anno di grande trasformazione;

Toro. Il Toro vorrebbe innamorarsi, comunque è molto serio nelle sue passioni. Adesso, addirittura, anche per quanto riguarda il lavoro ci possono essere delle risposte. Io invito sempre nei periodi buoni a non aspettare che cadano le cose dal cielo ma a muoversi in prima persona, quindi fai delle richieste. È chiaro che dipende dal tuo curriculum, dall’età (questo lo spiego sempre), però quelli che hanno una carta da giocare ora devono lanciarla sul tavolo perché potrebbe essere vincente. C’è da dire che a proposito di sentimenti, come dicevo prima, tu hai voglia di una bella storia, concreta, reale. Qui bisogna anche capire che tipo di situazione stai vivendo; per esempio, chi ha a che fare con dei figli dopo una separazione forse ora pensa più ai figli che all’amore e però non disdegnerebbe una bella storia, anche perché il Toro ha sempre la porta aperta nei confronti delle persone giuste, delle persone che sono disponibili ad amare con serietà. Probabilmente l’anno scorso c’è chi si è ritrovato a discutere con una persona che tanto seria non era o comunque andava, diciamo così, reindirizzata;

Gemelli. I Gemelli dopo un Gennaio sottotono ora stanno cercando di trovare un po’ di serenità. Diciamo che questo è un periodo di contenimento. In amore, da Febbraio, c’è questo stato di lieve tensione che stai cercando di amministrare con saggezza. Marzo sarà il mese degli incontri;

Cancro. Inizio di settimana particolare perché c’è tanta fatica accumulata e così lunedì e martedì sono due giornate un po’ pesanti in cui c’è anche qualche piccolo fastidio fisico da superare. Magari sei innamorato di una persona che non riesci a vedere quanto vorresti? Un amore non è confessabile? Non è facilmente vivibile? È un periodo in cui vorresti ritrovare l’affetto più vero, quello delle persone che ti amano di più, e credo che ci riuscirai, però ci sono delle lontananze che vanno colmate. Per esempio chi ha un figlio lontano, chi ha una persona cara che non è vicina ha bisogno davvero di cercare un po’ di serenità, solidità, nel legame.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone apre la settimana con la Luna nel segno, abbiamo già visto ieri: questo è indice di energia. Il Leone è molto forte. Questo non vuol dire che tutte le cose che fai diventano importanti, tutte le cose che tocchi diventino oro, però quantomeno hai la possibilità di farti valere, di far vedere quanto sei forte. Andiamo avanti con quell’orgoglio, con quell’energia, che da sempre denotano le tue grandi vittorie nella vita. Giornate di recupero;

Vergine. Periodo importante, utile per lanciare nuovi progetti. Marte e Saturno sono in ottimo aspetto, ci saranno delle giornate forti, reattive, interessanti: già da giovedì, per esempio, avremo un cielo molto utile e si potrebbe anche rinverdire un amore, perché no? È tempo di incontri che valgono molto. È anche tempo di rilanci;

Bilancia. La Bilancia ha un momento interessante, suscettibile però di variazioni. Variazioni che derivano sempre da questo ambiente che ha un po’ di aria viziata. Dovresti cambiare l’aria che c’è, e addirittura se frequenti un nuovo ambiente o da poco hai iniziato un progetto, un programma, a volte pensi di non essere nel posto giusto perché ci sono troppe tensioni. In serata non fare le ore piccole;

Scorpione. Io spero che il 2018 abbia portato un po’ di tranquillità. Nei casi più fortunati, gli ultimi due anni sono stati forieri di emozioni e qualcuno addirittura ha pensato ad una convivenza, ad un matrimonio, e adesso bisogna andare avanti. Se c’è stata una liberazione, perché Giove l’anno scorso nel segno può anche aver rappresentato la fine di un rapporto (ma allora, in quel caso, ti sei sentito meglio e l’hai voluto tu), bene: allora, se c’è stata questa delusione ora si parte. Da Marzo si potrà dire basta a tante situazioni che non vanno più bene. In altre parole, il gioco è tornato nelle tue mani.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha sempre Giove nel segno: questo incita all’azione e porta anche un po’ di amarezza perché tu vorresti che tutti i progetti che hai in mente si risolvessero in poco tempo. Poi, invece, non è così. La colpa ovviamente non è tua ma di chi aspetta, o magari ti trovi in un vortice particolare. Penso a chi lavora per un’azienda ed è in attesa di una risposta che non si può ottenere prima di una riunione, prima di una decisione che riguarda altre persone. Ci vuole del tempo per maturare scelte importanti. In amore sei sempre protagonista;

Capricorno. Il Capricorno è pronto all’azione. La chiarezza è una tua virtù. Posso dire, tra l’altro, che in questo periodo è giusto essere chiari con te stesso e con gli altri. Questo significa anche che se c’è una persona che non te la racconta giusta puoi pretendere un atteggiamento un pochino più deciso, no? Quindi, per esempio, in amore se c’è qualcuno che promette, promette, e non mantiene potresti impuntarti. Se stai aspettando certe risposte è normale che tu ti senta fuori gioco, ma non temere: arriveranno;

Acquario. L’Acquario ha una settimana un po’ strana. Urano si sta avvicinando e forse sono già partite le lettere di disdetta? Che possono essere di qualsiasi tipo, eh. L’Acquario vuole staccarsi dagli impegni, dalle responsabilità, oppure in questi giorni- anche se è molto preso da un progetto- vuole ritrovare un po’ di tempo perduto. In particolare, rispetto ad un progetto importante che ti vedrà tra primavera ed estate protagonista (magari molto impegnato), vuoi sapere se ci sarà la giusta promozione, il giusto guadagno. Insomma, non sprecare il tuo tempo. Stai chiedendo qualcosa in più. Cerca di risparmiare un po’. Lo so, lo dico ad un Acquario, quindi ad un “mani bucate”, però ogni tanto bisogna tentare di fare uno sforzo anche in questo senso;

Pesci. Si può parlare di una settimana importante. Così come Gennaio è stato un mese da dimenticare, questa seconda parte di Febbraio mi sembra molto favorevole. Chi doveva dimenticare una separazione, una chiusura d’amore, chi ha perso un riferimento familiare, ora si sente un pochino più forte. Domenica sarà la giornata migliore anche per le relazioni interpersonali. Tra mercoledì e giovedì, invece, sarà possibile qualche piccolo ripensamento;

Maria Mento