Adrian, Michelle Hunziker: “Ho abbandonato lo show perchè era impossibile lavorare con Celentano”

Michelle Hunziker rivela di avere abbandonato “Adrian” per l’impossibilità a lavorare con Adriano Celentano.

Mentre aleggia ancora il mistero sulla messa in onda delle prossime puntate dello show (è stato cancellato da Mediaset? Ve ne abbiamo parlato qui), Michelle Hunziker, al “Corriere della Sera”, rivela il motivo per il quale ha deciso di non presenziare più ad “Adrian”, la serie evento di Canale 5, con protagonista Adriano Celentano, che ha registrato bassissimi ascolti (noi, di “NewNotizie”, vi avevamo annunciato l’abbandono di Michelle, attraverso questo post).

La showgirl svizzera, inizialmente, aveva accolto con molto entusiasmo la proposta di lavorare con il Molleggiato, salvo, poi, pentirsene:

“”Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercata per i live sono corsa. Ma è stata un’occasione perduta”.

Ma cosa è successo, esattamente, tra Michelle ed Adriano?

“Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva una decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto: Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Mi dispiace anche tanto per Mediaset, per l’investimento di soldi. Lo dico da imprenditrice. Ma è stato impossibile lavorare in quelle condizioni in cui nessuno sapeva cosa fare Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone”.

Michelle Hunziker: “Il cartone di “Adrian” mi ha fatta infuriare”

Il cartone, che non le era stato mostrato prima della sua messa in onda, ha mandato Michelle su tutte le furie:

“C’è un momento in cui il protagonista salva due ragazze, molto sexy, che sono state appena aggredite da un gruppo di malviventi che hanno cercato di stuprarle. Si rivolge loro e dice: Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi. Quella scena mi ha raggelato. Il mio ruolo e i miei valori sono incompatibili con messaggi di questo tipo. E mi riferisco esclusivamente al cartone, non al live”.

Maria Rita Gagliardi

