Adrian, Michelle Hunziker spiega il motivo dell’abbandono (prima del flop) – VIDEO

Sarebbe dovuta essere protagonista di ‘Adrian’ ma, a posteriori forse meglio, non ha preso parte all’ultima avventura di Adriano Celentano in tv (conclusa per altro anzitempo).

Intervistata dal Correre della Sera, Michelle Hunziker ha spiegato il perché, attribuendo la scelta all’aver trascorso «ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te”. Non c’è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone».

